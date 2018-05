POVESTE TRISTĂ DE VIAŢĂ. Un bărbat de 50 de ani s-a spânzurat pentru că era bolnav şi singur pe lume

Un bărbat din satul Fundătura, comuna Arsura, a fost găsit de vecini spânzurat în curtea locuinței, scrie vremeanoua.ro. Se pare că acesta murise cu cel puțin o zi, însă oamenii l-au descoperit abia ieri. Omul trăia singur, nu era căsătorit și o ducea destul de greu, mai ales că, în ultima perioadă, se îmbolnăvise. Asupra sa a fost găsit un bilet de adio, în care a mărturisit că nu a mai putut face față durerilor cumplite, provocate de boală și de aceea a decis să își pună capăt zilelor.

Citeşte şi Bărbat lovit mortal de tren în apropierea Gării CFR Râmnicu Sărat

Anchetatorii care au venit să cerceteze cazul, nu au găsit niciun indiciu care să conducă la o altă ipoteză decât sinuciderea. În locuința sa se aflau neatise inclusiv niște alimente, pe care vecinii cu suflet bun i le aduseseră. "Nu am mai putut face față durerilor", a scris Adrian în biletul de adio.

Sătenii cu suflet bun îl vor îngropa creștinește pe Adrian

Tatăl său, spun vecinii, a fost dus de ceva vreme la Azil, căci ajunsese într-o stare grea și avea nevoie de îngrijire specializată. Rămas singur, fiul său a încercat să se descurce. Muncea pe unde putea și nu era o fire care să creeze probleme în comunitate. "Era un băiat liniștit, chiar dacă în ultima vreme mai bea câte un pahar. Nu ne-am fi așteptat să facă una ca asta, dar a scris în bilet că durerile nu le mai putea suporta, săracul de el. Se îmbolnăvise în ultimul timp", au spus sătenii din Fundătura. Pentru că nu are cine să îl îngroape, câțiva oameni cu suflet mare, precum fostul viceprimar, Sergiu Blănaru, au decis să pună mână de la mână și să îi facă o înmormântare creștinească.

"Am spus că nu e omenește să rămână pe la morgă. Până la urmă, e om din satul nostru. Suntem vreo câteva familii, care ne-am pus de acord să îl aducem și să îl înmormântăm. Părintele a fost de acord. Are o soră pe la Brașov, dar nu am dat de ea, măcar să îi spunem ce s-a întâmplat. Mai are niște verișori cu care am vorbit. Am sunat la Medicina Legală și ne-au spus că luni îl putem lua. Asta este, până la urmă, este om din comuna noastră și trebuie să ne facem o pomană. Vom ruga pe doamna primar să ne dea mâine mașina Primăriei, să îl transportăm de la Vaslui. Dumnezeu să îl ierte!", a spus fostul viceprimar al comunei, Sergiu Blănaru.