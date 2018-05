Prajitură delicioasă cu struguri

Mod de preparare Prajitura delicioasa cu struguri

1. Se prepara blaturile, fiecare separat, amestecand albusurile cu un praf de sare apoi cu zaharul, pana se intareste ca o bezea, dupa care adaugam galbenusurile zdrobite, esenta (dupa preferinta) si faina cernuta. Se coc in tavi tapetetate cu hartie de copt, fiecare cate 20 de minute.

2. Se prepara umplutura amestecand branza de vaci cu smantana si zaharul pudra, mixand la viteza mare, pana obtinem un amestec pufos, in care adaugam geletina intai hidratata in apa rece, apoi topita la bain marie (conform indicatiilor de pe plic)

3. Intr-o tava mai inalta de dimensiunea blaturilor, se pune primul blat apoi se toarna crema de branzica peste care presaram boabe de struguri, spalate si scurse bine, apoi se vine cu al 2 lea blat deasupra si se preseaza usor cu mana.

4. Se spala strugurele bine, se lasa sa se scurga apoi brobonim boabele, fara codite si le punem intr-o craticioara cu fund mai gros, adaugam zaharul si jumatate de apa. Lasam sa fiarba cca 10 minute spumand incontinuu cu o lingura apoi adaugam si apa ramasa, lasam sa mai clocoteasca un pic apoi oprim focul. Scurgem cu grija siropul fierbinte si il lasam un pic la racit apoi adaugam Tort-Gelleul si il dam intr-un clocot pe aragaz.

Turnam jeleu de struguri deasupra prajiturii si imprastiem uniform, pe toata suprafat boabele de struguri si dam la rece o ora, apoi se poate taia in forma dorita.

Pofta buna!

Ingredientele si cantitatile le gasesti aici: