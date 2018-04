Premierul Dăncilă: Salariile se plătesc înainte de Paşte, pensiile nu

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, marţi, că salariile bugetarilor vor fi virate săptămâna aceasta, dar pensiile nu, deoarece va fi o perioadă foarte mare până când se va încasa următoarea pensie.

"Salariile vor intra săptămâna aceasta, înainte de Paşte, pensiile nu. De obicei, pensiile se plătesc între 14 şi 27 ale lunii. Dacă le dăm acum, va fi o perioadă foarte mare până când pensionarii vor lua următoare pensie. În plus, abia am terminat cu pensiile pe luna trecută. Este foarte greu să tipărim fluturaşii de pensie", a declarat premierul Viorica Dăncilă.

Premierul a vorbit şi despre salariile care au scăzut după revoluţia fiscală. "Au fost cazuri izolate. Nu au scăzut salariile. Vom vedea ce se va întâmpla. Vom face o verficare şi vom vedea ce soluţii vom găsi", a spus Dăncilă.

Salariile celor peste un milion de bugetari vor fi astfel plătite înaintea vacanţei de Paşte, această măsură fiind analizată în cadrul Cabinetului Dăncilă, anunţase încă de săptămâna trecută ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici.

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a prezentat şefului statului situaţia salarială, oferind asigurări de stabilitate în privinţa resurselor financiare necesare aplicării Legii salarizării şi a majorărilor salariale asumate până în prezent. La rândul său, ministrul Muncii a detaliat principiile care au stat la baza actualului cadru de salarizare, făcând referire la grila salarială care îşi va produce pe deplin efectele din 2022. Totodată, a fost exprimată poziţia Guvernului de a menţine cadrul salarial instituit prin Legea 153/2017.



Şeful statului a arătat că suprapunerea Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificarea Codului Fiscal prin OUG 79/2017 a condus la diminuări salariale pentru unele categorii de personal, atât la nivel central, cât şi local, consecinţe negative pe care Guvernul nu le-a prevăzut.

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, sâmbătă, că pensionarii din cadrul ministerului vor primii pensiile înainte de Paşte, potrivit unei informări pe care a primit-o de la Casa Naţională de Pensii. Dan afirmă că există probleme cu livrarea cupoanelor de pensie către pensionarii MAI, având în vedere că numărul acestora a crescut foarte mult în ultimul an şi a fost necesară organizarea unei licitaţii pentru tipărirea taloanelor.

”În ultima perioadă am primit mai multe mesaje de la foste cadre active ale Ministerului Afacerilor Interne în care se reclama faptul că taloanele de pensie aferente lunilor ianuarie, februarie şi martie ale anului în curs încă nu au fost primite. După cum ştiti, numărul de pensionări din ultimul an a fost mult mai mare faţă de cel obişnuit, lucru care a dus la o schimbare majoră în ceea ce priveşte procedura de distribuire a taloanelor de pensie în acest prim trimestru din 2018. Dacă anul trecut s-a procedat, în condiţiile legii, la achiziţia directă a serviciilor de imprimare şi împachetare a plicurilor, în 2018 a fost necesară conform legislatiei in vigoare, o alta procedură de achiziţie a acestor servicii, din cauza numărului considerabil mai mare de pensionari”, a scris, sâmbătă, Carmen Dan pe Facebook.