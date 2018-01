Preşedintele Asociaţiei Colectiv: Domnule ministru Bodog, unde este Raportul Colectiv? Care sunt măsurile luate?

”Zilele astea vedem o luptă acerbă pentru dreptate, pentru justiţie, de fapt, pentru cine stăpâneşte justiţia. Nu că ar fi fost justiţia foarte independentă până acum. Unde au fost şi unde sunt procurorii atunci când vorbim de sănătate? Vorbim, zilnic, de mafia din sănătate, de manageri corupţi, de medici şpăgari şi afacerişti, de aparatură inutilă cumpărată cu milioane de euro, de miliarde cheltuite aiurea, fără să avem un spital nou. Unde sunt anchetele? Ce face Ministrul Sănătăţii? Ce face Primul Ministru? Ce face partidul care promitea zeci de spitale regionale, naţionale, intergalactice? A trecut un an şi nu avem niciun proiect. Toată mizeria, toţi hoţii, aşa-zişii zei ai medicinei, sunt protejaţi, sunt acoperiţi de miniştri, de primari, de anchetatori”, scrie Eugen Iancu în mesajul de pe Facebook.



Acesta vorbeşte despre faptul că, la 26 de luni de la producerea tragediei, nu există vinovaţi ţi nu s-au luat măsuri.



”Au trecut 26 de luni de la Colectiv şi nu avem nici măcar o secţie de arşi construită, deşi există finanţare de la Banca Mondială. Au trecut 2 ani şi două luni de la Colectiv iar Ministrul Sănătăţii tot nu are Raportul Colectiv. Au trecut 26 de luni şi nimeni nu a identificat problemele şi nu a luat măsurile care să ducă la evitarea unei noi crime numite Colectiv”, mai spune Eugen Iancu.



Potrivit acestuia, „vinovaţii sunt protejaţi de hotărâri politice la care procurorii aderă cuminţi”.



”În Colectiv politicul a ucis. După Colectiv, politicul şi justiţia protejează vinovaţii şi continuă să ucidă. Domnule Ministru Bodog, unde este Raportul Colectiv? Care sunt măsurile luate? În ce stadiu se află cele 4 secţii de mari arşi promise?”, îşi încheie mesajul preşedintele Asociaţiei Coectiv.



În urma incendiului din clubul Colectiv din seara de 30 octombrie 2015 şi-au pierdut viaţa 64 de persoane - 27 în noaptea tragediei şi 37 ulterior, în spitale din Bucureşti şi din străinătate. Incendiul a izbucnit în timpul unui concert susţinut în clubul Colectiv de trupa rock bucureşteană Goodbye to Gravity, care îşi lansa albumul ”Mantras of War”. Solistul Andrei Găluţ este singurul membru al trupei care a supravieţuit tragediei.