Primul lucru pe care l-ar face Simona Halep, în calitate de cetăţean de onoare. Ce îşi doreşte cel mai mult sportiva

"Bineînţeles (mi-aş dori - n.r.), o sală, în care să putem să jucăm meciurile de Fed Cup, aici şi să avem cât mai multe turnee, copiii să aibă posibilitatea să se antreneze şi să fie cât mai mulţi campioni", a afirmat ea, într-o declaraţie acordată presei, întrebată fiind care ar fi primul lucru pe care şi l-ar dori pentru Bucureşti, din postura de cetăţean de onoare.



De altfel, în timpul ceremoniei de la Teatrul Excelsior, şi fostul tenisman Ilie Năstase a subliniat importanţa unei săli de sport pentru Bucureşti.



"Doamna Firea, sunteţi extraordinară.Vă rog un singur lucru: vrem o sală de sport de 15.000 de locuri", a declarat el.



Tenismena Simona Halep a primit titlul de cetăţean de onoare al municipiului Bucureşti, care i-a fost acordat luni de către primarul general, Gabriela Firea, în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Teatrul Excelsior.



"Mulţumesc foarte mult pentru acest titlu. Este, poate, cel mai important din cariera mea. Când am venit în Bucureşti, în urmă cu zece ani, acest oraş era străin pentru mine, fiind de la Constanţa. Dar astăzi - cu atât mai mult astăzi - pot să spun că numesc acest oraş 'acasă'. Mulţumesc pentru toate cuvintele plăcute, tuturor celor care m-au susţinut, dar şi celor care mă critică, pentru că atunci când primeşti critici, te motivează să fii mai bun. Sper să am în continuare rezultate cât mai bune, să bucur oamenii care mă urmăresc. Ştiu că nu este uşor, se trezesc noaptea să vadă meciurile mele. Este un moment deosebit şi vreau să mulţumesc ţării. Chiar dacă nu am avut un sistem foarte dezvoltat, eu consider că am avut parte de tot ce a fost nevoie ca să ajung pe locul unu mondial", a declarat ea.