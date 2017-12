Primul român cu dizabilităţi admis la maratonul ARCTIC ULTRA. Are nevoie de AJUTORUL TĂU

Levente Polgar este din Aiud şi are 37 de ani. La vârsta de 6 ani, a avut un accident de tren în urma căruia şi-a pierdut mâna dreaptă. Cu toate acestea, el a devenit sportiv de performanţă şi a participat la numeroase competiţii.

Prin ambiţie şi perseverenţă, Levente Polgar a ajuns să fie primul sportiv acceptat la maratonul Arctic Ultra, cel mai greu din lume.

"Am arătat aceste aspecte organizatorilor şi le-am spus foarte clar că nu am o mână, dacă mi se permite să particip. Dânşii m-au acceptat medical şi au fost de acord să particip eu la acea competiţie în premieră mondială", a spus Levente Polgar.

Sportivul va participa la o cursă de peste 560 de kilometri, în care au fost acceptate 20 de persoane. Maratonul va avea loc la temperaturi de până la minus 50 de grade, iar atletul are nevoie de un echipament special, pe care nu şi-l permite: "Cel mai important aspect este echipamentul, şi nu-l am de unde, discut cu sponsori şi parcă au uşile închise. Ajunge la 8.000 de euro şi plus biletul de avion... Nu am nimic, deci momentan abia am reuşit să plătesc o taxă de participare de 200 de milioane".

Startul competiţiei se va da pe 9 martie. Până atunci, Levi, aşa cum îi spun prietenii, se antrenează la temperaturi scăzute. Înoată în râul Mureş, sau aleargă în aer liber în tricou şi pantaloni scurţi. Cei care vor să îl ajute să îşi cumpere echipamentul de care are nevoie, pot depune banii în conturile de mai jos:

CONTURI

POLGAR LEVENTE IOAN

BANCA Transilvania: RO24BTRLRONCRT0329751501 ( RON )

RO71BTRLEURCRT0329751501

COD SWIFT: BTRLRO22ABI ( EUR )