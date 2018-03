PROGNOZA METEO PE TREI ZILE. Intrăm în ultima săptămână de martie, dar iarna nu se dă bătută

Duminică, în cea mai mare parte a țării valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât în intervalul anterior, dar vremea ramane rece, chiar deosebit de rece în regiunile sudice. Cerul va fi variabil, cu înnorări în jumătatea de sud a teritoriului, mai persistente noaptea când local se vor fi precipitații slabe mixte, favorizând izolat producerea poleiului. În Munții Banatului, în Carpații Meridionali și izolat în restul zonei montane va ninge slab. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sudul Banatului și în zona de munte. Temperaturile maxime se vor încadra între 1 grad în sudul Olteniei și 11 grade în Crișana, iar cele minime, între -11 grade in depresiunile din estul Transilvaniei si 5 grade pe litoral. Dimineața și noaptea, în zonele joase, izolat se va semnala ceață.

Şi în Bucureşti, duminică, vremea se va menține deosebit de rece pentru ultima decadă a lunii martie. Vor fi înnorări temporare ziua, dar mai persistente noaptea când se vor semnala precipitații slabe predominant sub formă de ploaie. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 3 grade, iar cea minimă, mai ridicată decât în noaptea precedentă, va fi de 0...1 grad. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață.

Luni, vremea se va încălzi ușor în cea mai mare parte a țării, dar valorile termice se vor situa în continuare sub mediile multianuale. Cerul va fi mai mult noros, cu precipitații în general slabe, mai ales ploi, ziua în sud și in sud-est și pe arii mai restrânse în rest, iar noaptea, local, în vest, nord-vest și centru. În zonele de munte se vor semnala precipitații mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare. La începutul intervalului, izolat vor mai fi condiții de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în Dobrogea și la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2 și 12 grade, iar cele minime se vor încadra între -4 și 6 grade. Dimineața și noaptea, în zonele joase, local va fi ceață.

Luni, în Bucureşti, vremea va fi predominant închisă și rece pentru această dată. Peste zi temporar va ploua, iar seara și noaptea va fi ceata. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 4...5 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 1 grad.

Marţi, temperatura aerului va continua să crească îndeosebi în regiunile extracarpatice, dar vremea se va menține rece pentru această dată. Cerul va fi temporar noros și se vor semnala ploi, local în vestul, centrul și nordul țării și pe arii mai restrânse în rest. În zona de munte vor fi precipitații mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare și vor fi condiții de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor încadra între 4 și 11 grade, iar cele minime între -5 și 5 grade, cu cele mai coborâte valori în depresiunile din estul Transilvaniei și în nordul Moldovei. În zonele joase, dimineața și noaptea, pe arii restrânse se va semnala ceață.

În Bucureşti, marţi, vremea se va menține rece. Cerul va fi temporar noros și trecător vor fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă, mai ridicată decât în ziua precedentă, va fi în jur de 7 grade, iar cea minimă de 0...1 grad, ușor mai coborâtă în zona preorășenească. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață.