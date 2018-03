PROGNOZA METEO pentru URMĂTOARELE ZILE. Temperaturi de 22 de grade, vezi cum o să fie VREMEA DE FLORII

PROGNOZA METEO LA NOAPTE Cerul va fi variabil, mai mult noros în nordul, centrul și estul țării, unde local vor fi precipitații slabe mai ales sub formă de ploaie. La munte, cu precădere în nordul Carpaților Orientali vor predomina lapovița și ninsoarea și vor fi condiții de polei. Vântul va sufla în general slab. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -2 și 5 grade. Pe arii restrânse în zonele joase se va semnala ceață.

PROGNOZA METEO BUCUREŞTI Cerul va fi variabil, iar vântul slab. Temperatura minimă se va situa în jurul valorii de 1 grad. Vor fi condiții de ceață.

PROGNOZA METEO MIERCURI Vremea se va încălzi față de intervalul precedent. În jumătatea de nord a țării vor fi înnorări temporare și local vor cădea precipitații slabe, mixte la munte și mai ales sub formă de ploaie în zonele mai joase. În restul teritoriului cerul va fi variabil și doar izolat, după-amiaza și seara, va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare la munte și pe arii restrânse în nord-vest și în sud.

Temperaturile maxime se vor încadra între 5 grade în estul Transilvaniei și 15 grade în Lunca Dunării, iar cele minime vor fi cuprinse între -6 și 4 grade. La începutul, dar mai ales la sfârșitul intervalului, se va semnala ceață în regiunile extracarpatice și pe spații mici în rest.

PROGNOZA METEO BUCUREŞTI Vremea se va încălzi față de intervalul precedent. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări după-amiaza, dar condițiile de ploaie vor fi reduse. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 12...13 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 0 grade. La începutul, dar mai ales la sfârșitul intervalului vor fi condiții de ceață.

PROGNOZA METEO JOI Vremea va continua să se încălzească. Temperatura aerului va avea valori în jurul celor normale pentru sfârșitul lunii martie, cu maxime cuprinse între 8 grade in estul Transilvaniei și 17 grade și minime între -1 și 8 grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări în vestul, nordul și parțial în centrul țării, unde local va ploua în general slab. Pe crestele montane vor mai fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la munte și izolat în rest.

Dimineața și noaptea, mai ales în regiunile extracarpatice, în zonele joase va fi ceață.

PROGNOZA METEO BUCUREŞTI Vremea va continua să se încălzească, iar valorile termice se vor situa în jurul celor normale pentru această dată. Temperatura maximă va fi de 15...16 grade, iar cea minimă de 3...4 grade, ușor mai scăzută în zona preorășenească. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață.

PROGNOZA METEO VINERI Procesul de încălzire va continua, astfel încât vremea va deveni mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă, în special în jumătatea sudică a țării. Temperaturile maxime se vor situa între 10 gr in nordul litoralului și 20..21 de grade in sudul Munteniei, iar cele minime, în general, între 0 și 10 grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări în vestul, nordul și centrul teritoriului, unde local va ploua. Pe crestele Carpaților Orientali, trecător, precipitațiile vor mai fi sub formă de lapoviță și posibil ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zona montană înaltă, iar trecător și în regiunile nord-vestice. La începutul și sfârșitul intervalului, mai ales în sud și est, va fi ceață.

PROGNOZA METEO BUCUREŞTI Incălzirea va continua, astfel încât vremea va deveni caldă pentru această perioadă. Temperatura maximă va fi în jur de 20 de grade, iar cea minimă de 4...6 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Dimineata vor fi conditii condiții de ceață.

PROGNOZA METEO SAMBATA Vremea va fi caldă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi, mai ales în partea a doua a intervalului, pe arii extinse în jumătatea vestică a teritoriului și izolat în rest. Pe crestele înalte mai pot fi precipitații sub formă de lapoviță și trecător ninsoare. Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 12 și 22 de grade, iar cele minime între 2 și 14 grade. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană înaltă, iar temporar și în regiunile vestice, nord-vestice și în extremitatea de sud-est. La începutul și sfârșitul intervalului, mai ales în sud și est, pe arii restrânse va fi ceață.

PROGNOZA METEO BUCUREŞTI Vremea va fi caldă pentru această perioadă, cu cerul variabil. Temperatura maximă se va situa în jurul a 20 de grade, iar cea minimă va fi de 7...9 grade. Vântul va sufla slab și moderat. La începutul și sfârșitul intervalului vor fi condiții de ceață.

De duminica pana marti vremea se va răci ușor în majoritatea zonelor, însă valorile termice se vor situa în continuare în jurul celor normale pentru această perioadă. Probabilitatea pentru precipitații va fi mai ridicată în vestul, centrul și nordul teritoriului.