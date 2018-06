Program de dezvoltare a competenţelor digitale pentru peste 11.000 de elevi

Proiectul "Alt Viitor", lansat de Microsoft România, este finanţat de această companie cu un milion de dolari.

Potrivit companiei, prin acţiuni specifice, proiectul va creşte nivelul de conştientizare în ceea ce priveşte noile tehnologii în rândul a peste 160.000 de copii şi se vor desfăşura formări de specialitate pentru mai bine de 4.500 de profesori din întreaga ţară.

Experţii preconizează că 90% din întreaga populaţie a globului va fi conectată la internet în următorii 10 ani.

Digitalizarea are un impact puternic pe piaţa muncii, la nivelul competenţelor de care este şi va fi nevoie în economie şi în societate, în condiţiile în care 90% dintre locurile de muncă de astăzi necesită deja un nivel de bază al abilităţilor digitale, relevă sursa citată.

Programul "Alt Viitor" va fi dezvoltat şi derulat pe perioada a doi ani de un consorţiu de organizaţii nonprofit din România format din CoderDojo Bucureşti & Şcoala de Valori, Asociaţia E-Civis, Fundaţia EOS, Asociaţia Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională Step by Step.

Gabriela Barna, directorul Fundaţiei EOS România, a precizat că, în cadrul programului, organizaţia pe care o reprezintă derulează un proiect de formare a cadrelor didactice care predau informatică şi TIC la clasele de gimnaziu.

"Oferim resurse de învăţare pe informatică şi pe TIC pe care profesorii pot să aleagă să le ia şi să le folosească în predarea codării. (...) Sunt nişte resurse complementare de predare a programării într-un mod creativ la clasă", a declarat Barna.

Potrivit Fundaţiei EOS, peste 3.300 de profesori vor fi instruiţi, la nivel naţional, în special cei din zonele dezavantajate, din oraşe mici şi din mediul rural.

În cadrul proiectului se vor organiza, până la finalul anului, şi evenimente de recunoaştere a meritelor celor mai activi profesori în predarea cursurilor introduse prin acest program, precum şi o competiţie naţională de programare adresată elevilor.

Fundaţia EOS estimează că 100.000 de elevi vor beneficia de noile metode de predare.

E-Civis a anunţat că prin proiectul "Everyone Digital", parte a programului "Alt Viitor", asociaţia va deschide RoboHub Bucureşti, unde va facilita accesul la tehnologie şi la dezvoltarea de abilităţi digitale pentru copii din categorii defavorizate şi unde se vor livra formări de specialitate profesorilor care doresc să îşi dezvolte aceste abilităţi.

E-Civis informează că, prin proiectul pe care-l va implementa, îşi propune să dezvolte accesul egal la tehnologie pentru toţi copiii şi tinerii, concentrându-se pe zone precum Ilfov, Călărăşi, Giurgiu şi Teleorman, dar adresându-se şi copiilor din Bucureşti ale căror familii nu îşi permit un curs de robotică sau programare.

Potrivit CoderDojo Bucureşti, proiectul pe care îl va derula în parteneriat cu Şcoala de Valori va livra peste 21.000 de ore de programare în şapte judeţe din România, adresându-se elevilor cu vârste între 10 şi 16 ani.

În cadrul proiectului vor fi deschise noi dojo-uri (ateliere interactive de programare) în cadrul cărora copiii vor învăţa diverse limbaje de programare folosind diferite tehnologii şi îşi vor dezvolta în paralel şi abilităţile de colaborare şi lucru în echipă.

Asociaţia Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională Step by Step a precizat că proiectul-pilot "New Kids of the Code: Fun, Creativity, Applicability Sustainability", pe care-l va derula în cadrul programului "Alt Viitor", are drept scop dezvoltarea gândirii critice şi logice a copiilor din învăţământul primar şi răspunde programei şcolare naţionale, propunând un curs opţional integrat, bazat pe tehnologia informaţiei, pentru învăţământul secundar inferior.