Proiect. Bani pentru facturile de apă şi canalizare pentru românii cu venituri mici

Proiectul propune astfel acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local pentru familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, în vederea plăţii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. Ajutoarele lunare se vor acorda, în funcţie de veniturile persoanei singure/familiei, prin compensarea procentuală a contravalorii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, în limita unui consum de apă, respectiv a unei cantităţi de apă uzată evacuată la reţeaua de canalizare, de 75l/persoană/zi.

Pentru familiile şi persoanele singure beneficiare ale ajutorului social, ajutoarele lunare acordate vor acoperi cel puţin 50% din costul de furnizare a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare. Venitul lunar al familiei se stabileşte pe baza veniturilor tuturor membrilor acesteia din luna anterioară lunii în care s-a făcut cererea pentru acordarea ajutorului lunar.

Limitele de venituri până la care se acordă ajutorul lunar pentru plata apei şi canalizării sunt cele prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, respectiv 1,572 ISR în cazul familiilor şi 2,164 ISR pentru persoanele singure.

ISR este indicatorul social de referinţă, iar în acest an are valoarea de 500 de lei, ceea ce înseamnă că limita veniturilor pentru familii va fi de 786 de lei, în timp ce pentru persoanele singure, limita venitului va fi de 1.082 de lei, scrie avocatnet.ro. Totodată, va fi decontată, din bugetul local, valoarea sau o parte din costurile legate de branşarea/racordarea la sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare, pentru familiile/persoanele singure care au media veniturilor sub venitul minim pe economie, de 1.900 de lei. Pentru ca propunerea legislativă să intre în vigoare, aceasta trebuie adoptată de Parlament, promulgată prin decret prezidenţial şi publicată în Monitorul Oficial.