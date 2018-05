Psiholog Monica Bolocan: 5 consecinţe devastatoare ale răsfăţului asupra copiilor

Din ce in ce mai multi parinti fac insa greseala de a compensa lipsa timpului petrecut cu copilul prin oferirea de recompense materiale. Cumpara cele mai frumoase hainute, cele mai moderne jucarii, umpland viata micutului cu lucruri scumpe si de foarte multe ori inutile! Dovada ca, dupa scurt timp, chiar si cea mai sofisticata jucarie se alatura muntelui de cadouri care nu mai trezesc niciun interes. Mai mult, ori de cate ori copilul isi exprima fie si cea mai mica dorinta, sar imediat sa le-o indeplineasca, in speranta ca vor mai adauga un strop de fericire in viata micutului.

Parintii care ofera prea mult si prea des – uneori chiar mai mult decat isi doreste copilul – sunt pe cale sa le faca micutilor lor un foarte mare rau: rasfatul.

Iata 5 din cele mai importante consecinte pe termen lung ale rasfatului asupra copiilor:

– In mod paradoxal, copilul care primeste totul se simte ca si cum nu ar avea nimic. El devine, treptat, permanent nesatisfacut si in consecinta, nefericit. In consecinta, isi va exprima frustrarea printr-un comportament sfidator, opozitionist si manipulativ si va cere din ce in ce mai mult in speranta ca, intr-o zi, se va simti implinit.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.