Ingrediente Pulpe de curcan cu sos la cuptor

Pulpe de curcan

ciuperci

ceapa

ardei gras

condimente

ulei de masline

sos de rosii

Mod de preparare Pulpe de curcan cu sos la cuptor

Se asaza pulpele in tava si se ung cu ulei de masline. Se asaza legumele taiate julien, impreuna cu ciupercile in jurul pulpelor si se condimenteaza toate. Se adauga usturoiul taiat marunt, sosul de rosii, si se pun 2 cani de apa. Se introduc in cuptor si se lasa pana cand sunt rumenite toate, dar mai ales carnea.

