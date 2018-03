Rabla Plus: De luni, firmele vor putea solicita bani nerambursabili ca să-și ia mașini electrice noi

Înscrierile din acest an se fac în perioada 26 martie - 28 septembrie 2018. Sprijinul financiar de până la 45.000 de lei este acordat solicitanților eligibili prin conform Ordinului Ministerului Mediului nr. 660/2017 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, cunoscut și sub denumirea de programul Rabla Plus.



Prin intermediul acestui program, firmele își vor putea achiziționa autovehicule noi, care nu am mai fost înmatriculate niciodată și care sunt prevăzute cu un sistem de propulsie electric hibrid (plug-in) sau pur electric.



În termen de 90 de zile de la momentul emiterii facturii, firma este obligată să înmatriculeze permanent, în nume propriu, autovehiculul nou achiziționat în cadrul acestui program. Prin excepție de la această regulă, în cazul în care achiziția mașinii s-a produs în sistem leasing, înmatricularea în nume propriu se va realiza la finalul perioadei de leasing.



Suplimentar, mașinile cumpărate prin intermediul acestui program nu pot fi înstrăinate sau grevate de sarcini pentru o perioadă de un an de zile de la data achiziției.