Radu Ille, operat de urgenţă: "Nu puteam să mişc nici capul, nici piciorul"

Medicii i-au descoperit o problemă la rinichi și a fost operat de urgență.

În urmă cu ceva vreme o durere în partea dreaptă.. am zis că e ca de obicei, de oboseală. M-a ţinut aproape o săptămână. Nu puteam să mişc nici capul, nici piciorul. Era deja a cincea zi. Dimineaţă am mers la spital. Îmi amintesc cum am stat în perfuzie la camera de gardă. Ziceau că poate e fierea. Când se uită mai bine... zis că trebuie să mă operez. Funcţionează doar un rinichi. Am zis că e o glumă! Mie nu îmi mai funcţiona rinichiul drept de ceva vreme şi aveam o mare infecţie. Nu mai puteam să mănânc. Am purtat un stent de drenaj, am luat tratament. Şi-a dat drumul rinichiul. M-am dus la tomograf, mi-a văzut pietricica. Mi-a scos tubul, mi-a scos piatra şi ia uite-mă. Weekendul ăsta a fost ziua mea. Cu evenimente, a trecut! Deja-s bine, sănătos!", a spus Radu Ille în cadrul emisiunii „Agenţia VIP".