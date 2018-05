Rapid, drum liber spre promovarea în Liga 3. FRF a schimbat regulamentul

Potrivit modificarii, cluburile care castiga campionatele judetene isi pot modifica structura juridica chiar inaintea meciurilor de baraj.

Veste uriaşă despre RAPID. Fanii sunt ÎN DELIR

Iata comunicatul FRF:

"Completarea REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA JOCURILOR DE BARAJ PENTRU PROMOVAREA IN LIGA 3, CAMPIONATUL EDITIEI 2018 / 2019, cu un nou articol numerotat 31 care va avea urmatorul continut:

Dreptul de participare la jocul de baraj il detine structura sportiva clasata la finalul Campionatului Ligii a IV-a pe locul I in fiecare judet sau Municipiul Bucuresti. In situatia in care structura sportiva respectiva nu indeplineste conditiile de participare la jocurile de baraj (nu detine personalitate juridica si/sau Certificat de Identitate Sportiva eliberat de MTS), jocurile de baraj nu se vor disputa, urmand ca echipa adversa, daca indeplineste conditiile de participare, sa fie declarata castigatoare.

In situatia in care o asociatie sportiva este desemnata castigatoare a Ligii a IV-a intr-un anumit judet/Municipiul Bucuresti, AJF/AMFB va putea aproba modificarea formei si/sau structurii juridice a asociatiei sportive respective in scopul participarii la barajul de promovare in Liga a 3-a, cu indeplinirea procedurii prevazute mai jos:

a) Comitetul Executiv al Asociatiei Judetene de Fotbal/AMFB omologheaza rezultatele Ligii a IV-a conform rezultatelor sportive obtinute de catre echipele participante in Liga a IV-a, editia 2017/2018.

b) Asociatia sportiva castigatoare a campionatului Ligii a IV-a va formula catre AJF/AMFB, in perioada 01 - 10 iunie 2018, o cerere pentru aprobarea modificarii formei si/sau structurii juridice.

c) La cererea prevazuta la litera b) de mai sus se vor anexa toate documentele cu privire la structura sportiva cu personalitate juridica (club sportiv) care va activa in competitii in locul asociatiei sportive. In situatia in care exista un refuz exprimat de catre jucatori, antrenori, asociati, imputerniciti etc cu privire la continuarea activitatii la structura sportiva cu personalitate juridica, se vor anexa si inscrisurile din care rezulta refuzul expres al acestora".

Academia Rapid, in actuala forma de organizarem, nu a primit personalitate juridica in instanta si, implicit, nici Certificat de Identitate Sportiva, ceea ce inseamna ca nu poate promova regulamentar in Liga 3.

Giulestenii au in plan schimbarea formei juridice pentru a depasi aceste probleme, iar FRF le-a oferit acum cadrul regulamentar pentru a face acest lucru fara ca sansele de promovare sa le fie periclitate.