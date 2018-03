Reghecampf, BONUS IMPRESIONANT de la şeici după ultimul trofeu câştigat cu Al Wahda

Al Wahda a invins cu 2-1 pe Al Wasl, iar Laurentiu Reghecampf si-a trecut in palmares al doilea trofeu in Emirate. Pentru a-l rasplati dupa acest succes, seicii au bagat adanc mana in buzunar si i-au oferit lui Reghecampf un bonus de 500.000 de euro.

Reghecampf a câştigat al doilea trofeu în Emirate. Echipa sa a cucerit şi Cupa Ligii VIDEO

Reghecampf are un salariu de 1,5 milioane de euro pe an la Al Wahda si este al doilea cel mai bine platit antrenor roman, dupa Cosmin Olaroiu. El mai are contract pana in vara anului urmator cu gruparea din Emirate si are ca obiectiv castigarea titlului.

Al Wahda reprezinta a doua experienta pentru Reghecampf in zona Golfului, dupa cea de la Al Hilal, echipa alaturi de care a ajuns in finala Ligii Campionilor Asiei.