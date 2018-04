Reţetă drob de miel. Aşa se face cel mai delicios drob pentru masa de Paşte

Drobul de miel este un preparat traditional romanesc, fiind una dintre mancarurile specifice mesei de Paste, scrie stirilekanald.ro. Ingredientele principale sunt maruntaiele de miel (ficat, plamani, splina, inima si rinichi), verdeturi (ceapa verde, marar, patrunjel, usturoi, leustean), oua (crude si fierte), paine inmuiata in apa sau lapte.

Citeşte şi Sfaturile nutriţioniştilor: De la post la bunătăţile pascale

Ingrediente:

1 kg maruntaie de miel – ficat, plamani, inima, rinichi, splina

2 cepe mari

6 oua mari

3 legaturi de ceapa verde, tocate maruntel

3 legaturi usturoi verde, maruntit

1 prapur de miel

2 legaturi patrunjel, maruntit

2 legaturi marar, maruntit

1 felie de paine

50 ml lapte

sare si piper dupa gust

MOD DE PREPARARE

Drobul pentru sărbători se poate face fie ca un chec, fie ca o tobă, în prapure. Uite cum poţi face şi tu acasă drob în prapure, ca la bunici.

1. Maruntaiele se dau într-un clocot, se arunca apa si se pun din nou la fiert în apa rece cu sare. Se spumeaza si se lasa la fiert aproximativ o ora. Prapurele se pune în apa rece cu oţet.

2. Între timp, ceapa se toaca şi se caleste în ulei încins si apoi se trece prin masina de tocat împreuna organele de miel fierte şi pâinea înmuiata în lapte.

Se potriveste gustul de sare si piper si se adauga ouale şi verdeaţa taiata marunt. Toate ingredientele se amesteca bine pâna la omogenizarea completa.

3. În tava unsa cu ulei se aşaza prapurele bine scurs, iar marginile se lasa sa depaseasca tava. Se pune amestecul dat prin masina de tocat, se niveleaza si se acopera cu prapurele.

4. Se da tava la cuptor pentru 40 de minute. Drobul se lasa sa se raceasca în tava.

Drobul de miel este unul dintre cele mai apreciate mancaruri traditionale, existand o serie de variatii ale retetei. Una dintre acestea este utilizarea unei foi de aluat in locul praporelui. In majoritatea variantelor se asaza oua fierte in centrul acestuia.

In mod traditional, pregatindu-se pentru sarbatorile pascale, credinciosii ortodocsi jertfesc un miel ce simbolizeaza jertfa lui Hristos pentru mantuirea neamului omenesc. Din acesta sunt realizate o multitudine de preparate ce vor fi servite de intreaga familie, alaturi de oua rosii si pasca cu branza.