REŢETA ZILEI: Borş de ciuperci

Bors de ciuperci

Mod de preparare Bors de ciuperci

– Se curata ceapa, se toaca marunt si pe pune in tigaia in care am adaugat cateva linguri de ulei, curatam pieptul de piele si os, il taiem cuburi potrivit de mari si adaugam cuburile peste ceapa, adaugam un cub maggi cu gust de gaina pentru a primi gust si savoare si le undim. Cand carnea este patrunsa adaugam radacinoasele si ardeiul capia tocate marunt, le undim vreo cinci minute dupa care la turnam intr-o oala cu apa si le lasam sa fiarba, cand sunt aproape fierte adaugam ciupercile taiate, un cub maggi cu gust de legume si lasam sa fiarba si ciupercile dupa care adagam cuburile de bors, dupa gust si preferinte, un pic de sare si lasam sa traga cateva clocote, apoi oprim focul. Intre timp mixam ouale cu smantana foarte bine si turnam compozitia usor peste bors, adaugam leustean tocat marunt.

Pofta buna!

Ingredientele si cantitatile le gasesti aici: