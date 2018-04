Reţeta zilei: Estonian Kringel

Mod de preparare Estonian Kringel

Pregatesti intai maiaua din drojdie, zahar, 50ml lapte caldut, 5 linguri faina. O lasi sa creasca 20 de minute, la cald. Intre timp topesti untul pe care il vei adauga peste maiaua crescuta impreuna cu cele 2 galbenusuri. Omogenizezi compozitia si adaugi restul de faina.Framanti un aluat nu foarte tare, apoi il acoperi si il lasi sa creasca pana cand isi dubleaza volumul, intr-un loc ferit de curenti de aer rece. Imparti aluatul in 4 parti.Untul la temperatura camerei il amesteci cu zaharul brun si scortisoara. Intinzi fiecare foaie de aluat intr-un dreptunghi (20 x 35 cm) si intinzi umplutura in strat subtire, apoi rulezi strans. Tai ruloul obtinut in doua, pe lung, lasand 2-3 cm netaiati la unul din capete. Impletesti cele doua fasii de aluat obtinute. Lipesti cele doua capete ale ruloului dand forma de covrig. Asezi covrigii astfel formati in tava tapetata cu hartie de copt. Dam la cuptor la foc mediu aproximativ 30 de minute.

Intre timp prepari siropul: fierbi apa cu zaharul si scortisoara, pentru 5-6 minute. Cu acest sirop stropesti covrigii dupa ce ii scoti din cuptor.

