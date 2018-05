Reţeta zilei: Kurtoskalacs de casă

Mod de preparare Kürtőskalács de casa

Am amestecat 100 ml de lapte caldut cu 2 linguri de zahar, drojdia si 4 linguri de faina. Le-am amestecat bine si am lasat maiaua sa creasca 10 minute. Apoi am pus faina in vasul pentru framantat, am facut o gropita in mijloc si am pus acolo maiaua pregatita. Am framantat (mixerul si carligul lui special pentru framantat au facut asta) cca 5 minute, apoi am adaugat ouale batute impreuna cu galbenusurile, restul de lapte, restul de zahar si un varf de lingurita de sare. Am framantat din nou, alte 5 minute.

Ultimul ingredient adaugat a fost margarina topita si am continuat sa framant, alte 7-8 minute, pana aluatul a fost elastic, omogen si s-a desprins usor de peretii vasului. L-am mutat intr-un vas curat, uns cu putin ulei, l-am acoperit cu un prosop de bucatarie si l-am lasat sa creasca cca o ora si jumatate intr-un loc caldut. Dupa ce a trecut timpul de dospire, aluatul si-a dublat volumul. L-am mutat apoi pe planseta tapetata cu faina si am intins o foaie de cca 1 cm grosime.

Din foaia de aluat am taiat fasii de cca 3 cm latime. Am infasurat rolele de carton in folie de aluminiu si le-a uns bine cu margarina. Pe rolele pregatite am invasurat fasiile de aluat, astfel incat sa se suprapuna usor. Am uns fiecare cozonac cu apa folosind o pensula. Apoi am rostogolit cozonacii in zahar amesteat cu nuca de cocos. Puteti folosi si doar zahar simplu, sau amestecat cu nuca de cocos, cacao, migdale, miez de nuca macinat etc. Apoi am asezat cozonacii in tava tapetata cu hartie de copt si i-am dat la cuptorul incins la 180 de grade. Dupa 15 minute de coacere, i-am intors pe cealalta parte. In total s-au copt 25-30 de minute.

