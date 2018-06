ROLAND GARROS 2018. Reacţia Andreei Petkovic când a aflat că va juca împotriva Simonei Halep

ROLAND GARROS 2018. "Am mai întâlnit-o pe Simona, în semifinale la Roland Garros 2014, dar de atunci lucrurile s-au schimbat mult. Ok, am o formă bună, dar ea joacă fantastic la acest turneu! Va fi un meci greu şi va trebui să facem un plan de joc cât mai bine pus la punct. Ar fi extraordinar să repet evoluţia din 2014, dar să nu uităm că joc contra Simonei Halep", a declarat Andrea Petkovic.

O singură victorie a obţinut Petkovic în faţa lui Halep, în 2009, la Bucureşti, în prima confruntare directă. De atunci, cele două s-au mai întâlnit de alte şase ori, Simona fiind victorioasă de fiecare dată.

Meciul Simona Halep-Andrea Petkovic, contând pentru turul trei al turneului de Mare Şlem de la Roland Garros este programat să se joace sâmbătă.