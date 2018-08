ROMÂN expulzat de SUA, după ce a fost condamnat pentru servicii financiare şi arme oferite gherilelor FARC

Cristian Vintilă, în vârstă de 47 de ani, a oferit FARC arme şi servicii financiare "care ar fi fost folosite pentru a ucide cetăţeni americani", potrivit documentelor instanţei, citate de ICE. Pentru aceste fapte, el a fost condamnat la 48 de luni de închisoare.



Poliţia din Muntenegru l-a arestat pe Vintilă în decembrie 2014 pentru a fi conspirat cu doi foşti oficiali europeni pentru a vinde arme în valoare de 15 milioane de dolari unor agenţi sub acoperire care pretindeau a fi rebeli columbieni.



După ce a fost inculpat de o instanţă din Districtul de Sud din New York, el a fost transferat autorităţilor federale americane şi condamnat în februarie anul trecut pentru conspiraţie pentru a ucide funcţionari şi angajaţi ai Statelor Unite, în plus faţă de sprijinirea unei organizaţii teroriste străine.



Autorităţile din Muntenegru şi agenţia americană de combatere a traficului de droguri DEA (Drug Enforcement Administration) au colaborat cu poliţia română la investigarea inculpatului, care a pledat vinovat la aceste acuzaţii.



În luna iunie, el a trecut în custodia ICE, care, în colaborare cu oficiul de detenţie şi deportare ERO (Enforcement and Removal Operations), l-a îmbarcat într-un zbor comercial spre Bucureşti, unde a fost plasat în custodia poliţiei române.



Directorul responsabil de ERO din New York, Thomas Decker, a subliniat că una dintre priorităţile autorităţilor americane de imigrare este de a trimite persoane precum Vintilă în ţările lor de origine "odată ce s-au confruntat cu justiţia şi şi-au ispăşit pedeapsa în închisoare pentru crimele lor".