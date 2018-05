Români tâlhăriţi în autocar, când se întorceau în ţară. Păgubiţii îi acuză pe şoferi de complicitate cu hoţii

Grupul de români se întorcea din Franţa când şoferul autocarului a oprit într-o benzinărie din Slovenia ca să alimenteze.

"S-au urcat tâlharii în autocar de faţă cu soferii si le-au luat banii la doua persoane cu japca. De retinut (in autocar). Şoferii au zis ca trebuie sa bagam motorina acolo si culmea nu au bagat nimic. Au fost mana in mana. Au sarit calatorii cu gura sa porneasca autocarul si cu mare greutate au pornit si au plecat.

Partea mai amuzanta e ca talharii dau si rest. La unu i-a luat 900 euro si i-a dat 100 inapoi si la altul i-a luat 1000 euro si i-a dat 200 euro inapoi. Domnilor patroni sau sefi de la Atlassib ar fi cazul sa faceti ceva cu soferii pe care ii aveti sa nu mai fie mana in mana cu talharii si sa ne protejeze nu sa-i lase sa se urce in autocar si sa ne talhareasca. Eu am plecat din Touluse la ora 18 pe 25 mai", a scris pe Facebook un călător.

Păţanii ca ale sale au fost povestite şi de alţi români, la benzinării din Ungaria.