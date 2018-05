România a anulat amicalul cu Argentina lui Messi, explicaţiile sunt halucinante: Sunt probleme cu biletele de avion pe ruta asta

Adrian Mihalcea, antrenorul secund al naționalei de fotbal a României, spune că au fost mai multe probleme de organizare ce au făcut imposibil că România să accepte invitația la un meci amical a Argentinei, finalista de la Mondialul din 2014.



"Este corect, am avut o propunere din partea Argentinei de a disputa un amical , dar am refuzat pentru că nu cred că ne ajută foarte mult. Era o deplasare scurtă, în două zile trebuia să și jucăm, plus că erau probleme și cu procurarea biletelor de avion pe această rută. Apoi, trebuia să revenim în Europa pentru a juca un alt meci... Ne-ar fi dat peste cap. Am încercat să găsim acolo un alt adversar, nu am reușit, așa că, până la urmă, am refuzat! Poate, pe viitor, ne vom mai întâlni cu astfel de ocazii", a spus Mihalcea la Digi Sport.



România are deja aranjat un amical cu Finlanda și mai caută un alt adversar. "Sigur este că vom evolua contra Finlandei pe data de 5 iunie, la Ploiești, dar va mai exista un amical în afară țării, undeva la finalul lui mai și începutul lui iunie. Până duminică, cel mai târziu, ne vom decide, pentru că trebuie să trimitem convocarile", a mai spus Mihalcea.