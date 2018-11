ROMANIA - BELGIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Test important pentru Euro 2019

ROMANIA - BELGIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Mirel Rădoi are un obiectiv clar pentru amicalul naţionalei de tineret a României contra selecţionatei similare a Belgiei, de joi, de la Cluj: îşi doreşte să vadă cât mai mulţi jucători nefolosiţi în campania de calificare la Euro 2019 şi se bucură pentru revenirea lui Denis Drăguş, titular la naţionala de seniori contra Serbiei.

Tinerii tricolori, antrenaţi de Mirel Rădoi, întâlnesc Belgia, la Cluj, într-un meci în care selecţionerul încearcă să identifice şi alte soluţii viabile pentru lotul naţionalei Under 21. Pentru amicalul cu Belgia, Rădoi a cedat la naţionala mare mai mulţi jucători care au fost la tineret la ultima dublă din preliminariile pentru turneul final: Ianis Hagi, Cicâldău, Puşcas, Ivan şi Paşcanu. În schimb, la tineret a revenit Drăguş, jucătorul Viitorului care a fost titular la meciul cu Serbia al naţionalei mari.

UPDATE joi 15 noiembrie, ora 11:00: Pentru meciul amical al României U21 cu reprezentativa similară a Belgiei, programat joi, la Cluj, la ora 19:00, fanii își pot cumpăra bilete cu 10 lei. Accesul este general, iar casele de bilete ale stadionului Dr. Constantin Rădulescu sunt deschise de la ora 12:00 până la startul partidei.

"Pentru noi practic e ca un meci oficial, asta trebuie să fie atitudinea la fiecare partidă. Am avut rugămintea la Contra să îl lase pe Drăguş sa îl vedem şi noi cum se antrenează, dacă se va integra şi cât de repede la tineret, îi mulţumesc pe această cale. Am dorit să vedem şi pe cei care nu au fost sau au jucat foarte puţin la lot, dar care au jucat destul de mult la cluburi", a declarat selecţionerul naţionalei de tineret a României.

Rădoi e bucuros că România va disputa contra Belgiei primul meci după calificarea la Europeanul de anul viitor, din Italia şi San Marino.

"Noi am cerut să jucăm contra unei alte echipe calificate şi am găsit, vom vedea în martie ce vom găsi. Ei au venit cu lotul cel mai bun, cu care s-au şi calificat, şi este un meci destul de echilibrat. Sper să ne arate nivelul la care suntem, noi vom avea de câştigat din acest joc indiferent de rezultat. Noi avem un grup care are certitudini, între ei e acea competiţie pentru lotul de 23 care va merge la Euro", a mai spus Mirel Rădoi.

FRF a dorit iniţial să aranjeze în noiembrie un amical de lux cu naţionala de tineret a Franţei, pe Arena Naţională, însă "cocoşii" au refuzat propunerea românilor.

România U21 revine în Gruia după partida cu Ţara Galilor, câştigată cu 2-0 pe 12 octombrie, în care a stabilit un nou record de audienţă la un meci al naţionalei de tineret din preliminarii din ultimii 30 de ani. 12.588 de spectatori au fost prezenţi pe stadionul lui CFR Cluj la partida România U21 - Ţara Galilor U21.

Pe 16 octombrie, naţionala de tineret a României a învins Liechtensteinul cu scorul de 4-0 (3-0), la Ploieşti, în ultimul meci din grupa a opta a preliminariilor, şi s-a calificat la Europeanul de anul viitor, din Italia şi San Marino.

România a reuşit astfel a doua sa calificare la un Campionat European de tineret, după o pauză de 21 de ani. A mai participat la Euro în 1998, când turneul final a fost găzduit de ţara noastră.

Până la Europeanul de anul viitor, România intenţionează să mai dispute două meciuri de pregătire în martie şi alte două la sfârşitul lunii mai sau începutul lunii iunie, perioade în care selecţionerul Mirel Rădoi vrea să aibă parte de două stagii de pregătire.

"Eu zic că vom fi marea surpriză a Europeanului dacă vom continua cu această mentalitate ca până acum, sunt sigur că vom obține rezultate foarte mari. Presiune de ce? Până la urmă, nu vrem să pierdem, să ieșim din grupe. Noi tindem să ajungem cât mai sus", a declarat Ionuţ Radu, în exclusivitate pentru Digi Sport.

ROMANIA - BELGIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Când şi unde se joacă Euro 2019

Euro 2019 se va desfășura în perioada 16 - 30 iunie, în Italia şi San Marino, iar în acest moment sunt calificate Italia (din oficiu), plus câștigătoarele celor nouă grupe de calificare, adică România, Spania, Franța, Anglia, Germania, Serbia, Croația, Danemarca și Belgia. Pentru ultimele două locuri se vor lupta la baraje Polonia, Grecia, Austria și Portugalia, cele mai bune locuri 2 din toate grupele preliminariilor, fără să se ia în calcul rezultatele cu ultimele clasate.

Tragerea la sorţi a grupelor Euro 2019 va avea loc la Bologna, pe 23 noiembrie, la ora 19:00. Tot în noiembrie, pe 12 şi 20, se vor stabili şi ultimele două calificate la Europeanul de tineret din Italia şi San Marino, în urma disputării meciurilor din play-off.

Cele 12 echipe calificate la Campionatul European U21 din 2019 vor fi repartizate în trei grupe, a câte patru formații. Primele clasate și cel mai bun loc al doilea se vor califica în semifinale. Echipele care ajung în penultimul act se vor califica la Jocurile Olimpice de la Tokyo, competiţie la care nu am mai ajuns cu echipa de fotbal din 1964.