ROMÂNIA-FINLANDA LIVE. Nordicii sunt neînvinşi de opt partide, ce spune antrenorul lor despre meciul de la Ploieşti

ROMÂNIA-FINLANDA LIVE. "E plăcut să fiu din nou în România, ultima dată am fost în 2015 (n.r. când era secund la naţionala Finlandei), când am jucat un meci de calificare la Euro în Bucureşti. Acesta e unul dintre meciurile de pregătire pentru Liga Naţiunilor, care va începe în septembrie. Suntem foarte norocoşi că România nu va fi adversarul nostru, o o echipă de calitate. Naţionala voastră poate marca, sunt sigur. E o echipă de calitate, a fost la EURO, am un respect imens pentru ea.

Noi ne-am îmbunătăţit jocul. Obiectivul nostru este să ajungem la EURO. Este un întreg proces, dar ştim toţi că rezultatele bune aduc multă încredere echipei. Mă aştept la un meci bun şi la câteva surprize din partea jucătorilor, a prestaţiei lor. Poate vor fi nişte staruri în devenire. Pentru noi este o experienţă bună faptul că venim să jucăm în deplasare. Vom întâlni Grecia, Ungaria şi Estonia în Liga Naţiunilor. Mai ales Grecia. Pentru că au nişte fani nebuni acolo. Va fi ceva interesant şi pentru jucători să se obişnuiască cu o astfel de atmosferă", a declarat Markku Kanerva, antrenorul Finlandei.

Finlanda are opt meciuri consecutive înaintea meciului de mâine, cu România, ultima înfrângere suferit fiind cea în faţa Ucrainei, pe 11 iunie 2017, în preliminariile CM 2018. De atunci s-au mai jucat meciurile: Finlanda - Islanda 1-0, Kosovo - Finlanda 0-1, Croaţia - Finlanda 1-1, Finlanda - Turcia 2-2, Finlanda - Estonia 3-0, Iordania - Finlanda 1-2, Finlanda - Macedonia 0-0 şi Finlanda - Malta 5-0.

Partida amicală România – Finlanda se va disputa marţi, de la ora 20.30, pe Stadionul Ilie Oană din Ploieşti.