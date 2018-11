ROMANIA - LITUANIA ONLINE: Cum pot TRICOLORII să câştige grupa în Liga Naţiunilor

ROMANIA - LITUANIA ONLINE: România joacă sâmbătă, de la ora 21:45, penultima partidă din Liga Naţiunilor, cu Lituania.

În acest moment, "tricolorii" sunt pe al treilea loc în Grupa 4 a Seriei C, cu şase puncte, unul mai puţin decât Muntenegru şi două mai puţin decât liderul Serbia. În cazul unor rezultate favorabil în ultimele două partide din grupă, în cazul în care România va termina pe locul doi în grupă, va intra în urna a treia valorică la tragerea la sorţi pentru preliminariile Campionatului European din 2020.

Selecţionerul Contra a convocat un lot de 25 de jucători, însă Andrei Ivan a părăsit cantonamentul echipei naţionale din cauza unei accidentări suferite la echipa de club, Rapid Viena. Contra a decis să nu mai cheme niciun alt atacant în locul celui venit de la reprezentativa sub 21 de ani.

Scenariul A: România învinge Lituania, Serbia învinge Muntenegru

La aceste rezultate, Serbia şi-ar păstra avansul de 2 puncte în faţa României. Băieţii lui Cosmin Contra ar fi obligaţi să câştige cu Muntenegru în ultima etapă, iar sârbii să se încurce cu Lituania la Belgrad.

Scenariul B: România învinge Lituania, Serbia şi Muntenegru termină la egalitate

Este scenariul ideal pentru România, şi singurul care ne-ar permite un egal în meciul de la Podgorica. Înaintea ultimei etape am fi la egalitate cu Serbia, cu 9 puncte, unul mai mult decât Muntenegru. Având avantajul meciurilor directe cu vecinii din vest, „tricolorii" ar fi siguri de promovarea în Liga B cu 3 puncte în ultima etapă, dar şi un egal ar fi suficient dacă Serbia nu câştigă cu Lituania.

Scenariul C: România învinge Lituania, Muntenegru învinge Serbia

Cu aceste rezultate, România ar fi pe 2 în grupă, la un punct după Muntenegru, şi ar câştiga grupa cu o victorie împotriva lor, fără să ne intereseze rezultatul din celălalt meci.

Cine va promova în Liga Naţiunilor B?

Scenariul D: egal cu Lituania

Şansele naţionalei la primul loc ar depinde, în cazul unui egal cu Lituania, de un colaps al sârbilor. Victoria cu Muntenegru în ultima etapă rămâne obligatorie pentru Cosmin Contra, iar Serbia ar trebui să ia maxim 2 puncte din partidele cu Muntenegru şi Lituania pe care le va juca la Belgrad.

Scenariul E: înfrângere cu Lituania

Un singur set de rezultate ne-ar ajuta dacă am pierde meciul de sâmbătă. Serbia – Muntenegru trebuie să se termine la egalitate, altfel şansele noastre ar fi compromise înaintea ultimei etape. Apoi, în meciurile decisive, România are nevoie de victorie în Muntenegru, dar şi de un succes al Lituaniei în Serbia.