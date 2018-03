ROMANIA SUEDIA. Contra anunţă schimbări mari în primul 11

ROMANIA SUEDIA. Cosmin Contra anunta schimbari importante in primul 11 pentru meciul ROMANIA - SUEDIA, data fiind stare gazonului de la Craiova, dar si faptul ca "tricolorii" intalnesc un alt tip de adversar. Selectionerul spune ca va folosi jucatorii pe care ii simte in forma, indiferent de numele acestora, pentru ca nu vrea sa riste nimic in drumul spre Campionatul European din 2020.

ROMANIA-SUEDIA. Decizie RADICALĂ luată de FRF: "Se anulează!"

ROMANIA SUEDIA. "Voi incerca sa lucrez tactic cu baietii si le spun ce vreau. La echipa nationala toate meciurile sunt grele. Eu am venit aici sa calific echipa nationala la Campionatul European! Voi incerca intotdeauna sa aliniez cel mai bun 11 indiferent de nume, varsta sau unde joaca. Suntem pe un drum bun, inca nu am realizat nimic. In functie de adversar, voi incerca sa introduc un 11 care sa-i puna in dificultate. Pe noi ne dezavantajeaza un pic terenul. Vor fi schimbari in echipa de start. Avem nevoie de un tip de jucatori care sa-i puna in dificultate pentru ca sunt o echipa masiva. Nu sunt clarvazator sa stiu daca as fi calificat sau nu echipa la Campionatul Mondial", a declarat Cosmin Contra la conferinta de presa de dinaintea meciului ROMANIA SUEDIA.