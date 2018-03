Românii au luat cu asalt reţele de socializare şi au făcut haz de vremea de afară. Cele mai tari glume şi fotografii

Cele mai reusite glume si poze amuzante, publicate de internauti pe retelele de socializare.



"Vineri nu se inchid scolile. Tibi Useriu s-a oferit sa duca toti copiii la scoala";



"Stiti cumva daca s-au mai ieftinit brazii? Ca de miel de Paste nu e cazul";



"Daca azi e 23, maine e 24. Adica vine Mos Craciun?";



"Dezamagirile in viata le intalnesti uneori in dragoste, alteori in viata de adult, dar mereu cand dai de o balta inghetata acoperita de un strat subtire si proaspat de zapada";



"Primavara aceasta vom avea o iarna frumoasa!";



"Daca mai continua gerul in Bucuresti, in curand vom avea pe strazi pinguini maidanezi";



"In tarile civilizate cand ninge, autoritatile actioneaza la deszapezire. In Romania se actioneaza la rarzapezire";



"Daca azi ninge toata ziua, maine tot se mai trece la ora de vara?";



"Iarna la noi a venit cu adevarat abia in martie. Putem spune ca a venit cu CFR".





Foto: Junimea