ROMÂNII AU TALENT. Adrian Ţuţu, primul câştigator al show-ului, a făcut marele anunţ. Fanii sunt în extaz

Finala Romanii au talent a fost un punct de cotitura in viata pustiului Adrian Tutu. La sapte ani de la isprava care i-a schimbat destinul, Adrian Tutu a experimentat mai multe genuri muzicale, dar marea lui dragoste ramane rapul. Ce face azi cel supranumit Eminem de Romania si cu ce ochi vede actualul sezon Romanii au talent aflati din interviul de mai jos.

Adrian, care mai e viata ta acum, dupa experienta Romanii au talent?

„Viata mea este exact cea pe care mi-am dorit-o dintotdeauna. Fac muzica, am propriul studio, sunt propriul meu stapan, atat pe productie muzicala, cat si pe productie video, si am deja multe proiecte finalizate pe care urmeaza sa le lansez. Anul asta mi-am propus sa produc si pentru alti artisti pentru ca vreau sa dezvolt studioul. Deja am produs piese pentru cativa oameni talentati pe care i-am selectat. Deci, stati cu ochii pe canalul meu de youtube MyCrewMusic, pentru ca am pregatite multe surprize!"

Erau zvonuri care spuneau ca planuiai sa te lasi de muzica. Care e adevarul?

„Niciodata nu am vrut sa ma las de muzica. Mereu am vrut mai mult de la mine si am vrut sa fac asta la o calitate cat mai mare. M-am retras o perioada pentru a ma perfectiona. Am lucrat si acum pot sa zic ca sunt pregatit sa apar cu adevarat. Nu am fost pregatit sa intru in industria muzicala. Eram un pusti care facea muzica pe un microfon de casti. A trebuit sa ma invart putin printre profesionisti si apoi sa ma retrag, sa muncesc mult cu gandul ca o sa devin si eu un profesionist".

Ai urmarit acest sezon de Romanii au talent? Cum ti se par concurentii? Ai vreun favorit?

„Am urmarit acest sezon si mi se pare ca este unul destul de puternic. Pot sa zic ca ii sustin pe cei din Ripperz Crew, trupa din care am facut si eu parte ca dansator atunci cand s-a infiintat. Tuturor le transmit sa aiba incredere si sa lupte pentru ca acum este momentul lor! Indiferent de rezultat, sa nu se opreasca aici si sa profite de aceasta rampa de lansare".

Ce a insemnat Romanii au talent pentru tine?

„Acest show remarcabil a fost pentru mine ca o poarta catre artistul Adrian Tutu. Castigarea premiului m-a maturizat, m-a ajutat sa ma descopar si m-a invatat ca nu cu o floare se face primavara".

Ce mesaj ai pentru romanii care pleaca din tara pentru un trai mai bun? In decembrie 2017 ai lansat o piesa, Vreau acasa, care pare ca li se adreseaza.

„Aici e greu, dar eu cred ca daca reusesti aici o sa reusesti oriunde. Pe cei plecati ii astept acasa pentru ca deja au alta mentalitate, iar noi romanii avem nevoie de mentalitate europeana ca sa ne putem ridica la nivelul celorlalte tari".

Cum arata muzica ta acum? Ziceai ca vrei sa te intorci la origini, la rapul ala adevarat care te-a consacrat

„Muzica mea de suflet va fi intotdeuna rap-ul, dar sincer sa fiu am ajuns sa ma cunosc si sa-mi dau seama ca sunt un artist caruia ii place sa se reinventeze. Imi place sa fac multe genuri muzicale si sunt constient ca e pacat sa le las sa zaca in studio. Prefer sa ofer publicului muzica pe care o fac, indiferent de cum suna ea. Deci, de la Adrian Tutu poti sa asculti orice gen muzical, indiferent ca e rap, trap, pop, raggaeton. E muzica, iar mie imi place sa fac muzica asa cum simt".

Ce piese mai lansezi in viitorul apropiat?

Acum lucrez la video-ul piesei „Bine Bine", o piesa de vara cu tenta reggaeton. Pentru toamna am pregatit ceva mai rap – trap.

