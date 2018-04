ROMÂNII AU TALENT 2018. ANDRA, declaraţii cutremurătoare. "Eu am plâns la multe filmări, recunosc..."

- Ce iubesti la acest show? De ce e important Romanii au Talent?

- Iubesc Romanii au talent pentru ca e singurul loc in care au loc toti oamenii cu o poveste frumoasa de spus, cu un talent de aratat. Fie ca sunt copii sau bunici, sportivi sau artisti, Romanii au talent le da tuturor sansa sa isi schimbe viata. Si nu e o loterie, nu tine de noroc, tine de munca ta, de ambitia ta de a-ti depasi limitele. E o lectie foarte frumoasa de viata.

- Care au fost momentele cele mai emotionante de pana acum?

- Eu am plans la multe filmari, recunosc, sunt o fire emotiva. Cred ca cel mai mult m-au emotionat momentele in care cei de pe scena ne aratau cate emotii au persoanele din culise, care ii insoteau. Tremurau pentru ei. Si imi mai aduc aminte un moment in care niste acrobati au avut un mic accident, nu grav, si au continuat ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat, desi noi am ramas cu respiratia taiata. Asta inseamna sa fii artist sau sportiv de performanta.

- Care crezi ca sunt principalele trei calitati pe care orice castigator al show-ului ar trebui sa le aiba?

- Sa aiba un talent pe care deja sa-l fi antrenat, sa isi fi cizelat aptitudinile, asta e, desigur, esential. A doua calitate as zice ca este puterea de a urca pe scena asumat, hotarat, capabil sa isi spuna povestea. Fara aroganta sau prea multa timiditate. Iar ultimul lucru pe care il mentionez este sa creada in sansa sa, sa urce pe scena vizualizand deja cei 4 de DA. Adica sa fie optimist.

- Vestimentar, ai ales pana acum un stil clasic! Ce ne pregatesti pentru Galele Live, dar mai ales pentru Marea Finala?

- Nu stiu daca stilul meu se poate defini atat de simplu. Am avut, da, influente clasice, iubesc sacourile, de exemplu, dar si purtate cu pantaloni scurti. Ador camasile, dar uneori asortate cu pantaloni sport. Cred ca e un stil eclectic care se vede si in coafurile si accesoriile mele, iar pentru Galele Live am tinute sic pregatite impreuna cu stilistele mele. Nu va spun ce am ales, dar pot sa va spun ca lucrez adesea cu designeri romani, cred ca sunt foarte creativi si sunt mandra sa le port creatiile.

- Ai dat primul Goldez Buzz al sezonului 8. De ce? Ce ti-a impresionat atat de tare la Bianca Badea?

- Bianca are un talent deosebit la dans, reuseste mai mult decat sa execute o coregrafie frumoasa, poate chiar sa transmita o stare, emotie. Asta am apreciat mult la ea. Si desigur faptul ca la varsta ei a ajuns la o performanta mare. Ii doresc sa mearga mai departe in concurs, sa convinga publicul, dar si sa reuseasca sa tranga bani pentru a participa la concursul din New York. Cred ca are sanse reale de castig!