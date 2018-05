RUGĂCIUNI pentru Vladimir Drăghia. CLIPE DE COŞMAR înainte să câştige EXATLON: "Am crezut ca mor de vreo doua ori!"

Vladimir Draghia a avut probleme mari in semifinale.

"A fost foarte greu. Am crezut ca mor de vreo doua ori. Chiar daca as fi pierdut as fi fost de aceeasi parere, ca a fost cel mai frumos meci. S-a terminat cu jocurile. Cand stateam la start la ultima cursa, mi-am dat seama ca aia este ultima cursa. Sunt atat de fericit, atat de multumit, incat nu mai conteaza ce se intampla dupa", a spus Vladimir Draghia.

EXATLON şi-a desemnat marele câştigător. Ce va face acesta cu premiul de 100.000 de euro