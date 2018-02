Rulada de curcan umplută cu mazăre

Mod de preparare Rulada de curcan umpluta cu mazare

Tai pieptul de curcan astfel incat sa nu aiba o grosime mai mare de 1.5cm si il bati cu ciocanul. (eu am taiat pieptul pe orizontala si am facut 2 rulade).

Cu ajutorul unei pensule aplici putin ulei de masline dupa care presari sare, boia de ardei dulce si cimbru peste pieptul de curcan.

Pentru umplutura tai ardeiul cubulete, fierbi morcovii si scurgi mazarea bine, de zeama din conserva. Dai cascavalul pe razatoarea mare. Amesteci ardeiul cu mazarea, cascavalul si oul batut si adaugi sare dupa gust.

Asezi compozitia pe pieptul de curcan, asezi morcovul fiert in mijloc si rulezi pieptul, apoi presari cimbru pe deasupra.Il invelesti in folie de aluminiu si il asezi in tava.

Introduci tava in cuptorul preincalzit pentru 50 minute, la 200 grade C. Scoti tava, indepartezi folia de aluminiu si o mai lasi pentru 10 minute sa se rumeneasca frumos.

Pentru garnitura, sotezi legume in putin ulei de masline si un cub de unt. Adaugi sare si piper, dupa gust, si putin cimbru.

