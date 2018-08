Ingrediente Rulouri din piept de pui

1 piept de pui

100 gr bacon

1 cescuta de vin

200 gr cascaval

ulei

sare

Mod de preparare Rulouri din piept de pui

Spalam pieptul de pui si il stergem cu un prosop absorbant de bucatarie. Il taiem felii subtiri si il batem usor cu ciocanul de snitele. Cascavalul il taiem sub forma de bastonase de circa 1 cm grosime. Condimentam cu un praf de sare. Pe masa de lucru, asezam baconul taiat in felii subtiri. Pe fiecare felie de bacon, punem o bucata de piept de pui. In mijloc punem un bastonas de cascaval. Rulam cu grija si prindem cu o scobitoare. Asezam rulourile intr-o tava termorezistenta unsa cu ulei. Stropim rulourile cu cu putina apa si vin. Dam la cuptor, la foc moderat timp de 45 de minute. Din cand in cand, stropim rulourile cu sosul format in tava. Servim alaturi de garnitura preferata.

Sa aveti pofta!

