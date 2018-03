salata cobb

Pieptul de pui il portionam, apoi il condimentam si il prajim intr-o tigaie nonaderenta unsa cu putin unt.

Le rumenim frumos pe ambele parti, apoi scoatem pieptul de pui pe un servet absorbant, sa iasa toata grasimea ramasa.

Restul untului il topim intr-o tigaie si dupa ce s-a incins untul, prajim feliile de bacon pe ambele parti pina se rumenesc.

Le scoatem apoi pe un servet de hartie.

Salata verde si varza le taiem in fasii subtiri fideluta.

Avocado bine copt( daca nu este destul de copt cand il cumparati, puneti-l intr-o punga de hartie , impreuna cu un mar sau o banana, inchideti punga la gat, lasand sa intre putin aer.In 3 zile se coace – avocado sta in copac 18 lunim abia dupa ce este cules se coace), il taiem in doua, rasucim o parte si se va desprinde de sambure.Cu o lingura scoatem miezul fructului, pe care il taiem marunt, cubulete.

Ouale de prepelita fierte le curatam de coaja si apoi le taiem in doua.

Salata o puteti monta pe un platou, intr-un bol transparent sau un niste pahare patrate.

Punem pentru inceput putina salata verde fideluta, apoi piept de pui maruntit, boabe de porumb, avocado, bacon prajit si 1/2 de ou pe margini.

Urmeaza apoi 1/2 de rosii cherry, varza verde fideluta si cuburi de cascaval.

De fapt ordinea in care puneti alimentele este aleatorie.

Am ornat deasupra cu cubulete de ardei galben, feliute de masline negre si patrunjel verde.

Cu 5 minute inainte de servire , am preparat sosul, amestecand bine de tot toate ingredientele.

In fiecare pahar am pus doua lingurite de sos, deasupra.

O salata deosebita, buna ca aperitiv de Sarbatori.

Pofta mare sa aveti !

