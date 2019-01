Săptămâna 8 de sarcină. Bebeluşul prinde contur

Saptamana 8 de sarcina. Cum e copilul

Marime: 1,6 cm

Greutate: 1 gram

Este cat... o zmeura

Esti, probabil, foarte nerabdatoare sa le impartasesti tuturor vestea cea mare. De-acum bebelusul tau nu mai este "o masa de celule", ci are forma "umana", doar ca este foarte foarte mic. In aceasta saptamana, fata prinde contur: se evidentiaza pleoapele, nasul devine mai proeminent si incepe sa se formeze buza superioara. Tot in aceasta perioada se formeaza si degetele, desi mainile si picioarele inca arata ca labele de ratusca. Inima bate din ce in ce mai repede si mai puternic.

Poate nu-ti vine sa crezi, dar mititelul tau are deja 20 de muguri dentari. Organele genitale sunt in plina dezvoltare si, peste ceva vreme, medicul va putea sa-si dea seama ca sunt ovare sau testicule. Un alt proces este "osificarea". Cartilajele se intaresc, transformandu-se in oase, iar bebelusul da semene ca raspunde automat la anumiti stimuli. De asemenea, incepe sa functioneze cordonul ombilical. De fapt, intestinele copilului se formeaza din cordonul ombilical.

In creier se formeaza primele conexiuni neuronale. Uimitor, nu? Mai ales cand corpul lui este cat un bob de fasole.

La ecografie se pot vedea bataile inimii si miscarile bebelusului.

Anul viitor, in aceasta perioada: copilul va avea 20 de saptamani!

Saptamana 8 de sarcina. Cum e mama

Daca simti ca talia nu-ti mai este chiar de viespe, s-ar putea sa nu ti se para. Desi, inca nu se vede burtica de gravida, daca iti palpezi abdomenul, iti vei putea simti uterul marit, putin mai mare decat o minge de baseball. Probabil simtomele de sarcina au devenit ceva constant in viata ta: greata, stari de voma, crampe.

Este posibil sa simti si dureri usoare in zona ovarelor, insa nu este ceva care sa te sperie. Daca durerile sunt severe, vorbeste cu medicul care urmareste sarcina. Mai pot, aparea, de asemenea, si cateva sangerari. Desi poate fi ceva normal, cere sfatul medicului.

In curand, apropiatii vor afla care este secretul fericirii tale, care se ascunde in spatele starilor de rau.

Daca faci parte din randul mamicilor care nu vor sa anunte pe nimeni pana cand nu trece de primul trimestru sau chiar pana la ecografia de 20 de saptamani, nu este ceva gresit. Fiecare alege cand sa isi instiinteze prietenii. Decizia nu este tocmai usoara.

Unul din miturile impamantenite este sa nu anunti sarcina pana cand nu depasesti 12 saptamani, perioada in care pierderile de sarcina sunt foarte frecvente. Pe de alta parte, atunci cand ai incercat in repetate randuri sa ramai insarcinata, este foarte greu sa tii secretul.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.