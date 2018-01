Sarcina pe săptămâni. Evoluţia sarcinii săptămână de săptămână. Ghidul femeii gravide

Fiecare saptamana in parte trateaza detaliat sarcina din punctul de vedere al transformarilor fizice, atat la bebelus (cat masoara bebelusul, cat are in greutate), dar si la mama (cate kilograme acumuleaza pe parcursul sarcinii, simptome, probleme cu care se poate confrunta, sfaturi). Sunt abordate, de asemenea, problemele de ordin psihologic, determinate de transformarile hormonale.

Chiar daca nu ti-au aparut, inca, semnele de sarcina, calatoria ta in lumea magica a maternitatii a inceput inca din secunda fecundatiei. Fiecare saptamana a sarcinii va aduce cu sine o multime de transformari, nu numai in cazul fatului, ci si in cazul mamei, chiar si al tatalui.

Fiecare copil se dezvolta in ritmul lui, chiar si in burtica. Informatiile sunt prezentate cu titlu informativ. Pentru orice nelamurire cere sfatul medicului care iti urmareste sarcina.

Sarcina pe saptamani: Saptamana 1

Chiar daca nu esti insarcinata, la propriu, considara-te ca esti in prima saptamana de sarcina. Confuza? Nu trebuie sa fii! Vei primi raspunsurile de care ai nevoie in randurile ce urmeaza.

Cum e copilul

Copilul este la doua saptamani distanta de conceptie, insa corpul tau se pregateste pentru el. Captuseala uterului se ingroasa, in anticiparea primirii ovulului fecundat. Nici nu iti dai seama ca ai ramas gravida.

Cand ovolulul se implanteaza in uter, s-ar putea sa simti o scurgere usoara, care de multe ori este confundata cu o menstruatie.

Cum e mama

Nu uita, fiecare sarcina este diferita, rata de crestere si dezvoltare a fatului este diferita. Pentru orice nelamurire, intreaba-ti medicul care iti urmareste sarcina.

In primele saptamani de sarcini, nici nu stii daca esti sau nu insarcinata. Inca nu apar semnele de sarcina, insa daca iti doresti un copil, corpul tau trebuie sa fie sanatos pentru a-l putea creste sanatos, in burtica ta. Poti incepe sa bei suc de portocale pentru a suplimenta nivelul de acid folic in organism sau poti lua vitamine speciale pentru femeile gravide.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.