Scandal MONSTRU la CSA STEAUA. Florin Talpan şi-a dat superiorii pe mâna Parchetului Militar. ACUZE GRAVE: fals în înscrisuri publice!

Cristian Petrea (comandantul CSA Steaua), Nicolae Ungureanu (sef structuri securitate CSA Steaua), Cristian Neagoe (sef birou organizare si planificare sportive) si Dumitru Munteanu (secretarul general al MApN) vor fi cercetati pentru fals in inscrisuri oficiale.

Florin Talpan, juristul CSA Steaua, înaintat la gradul de colonel de justiţie

Scandalul a plecat de la o sanctiune ce i-a fost aplicata juristului CSA Steaua, Florin Talpan, in urma cu un an, prin care i s-a interzis sa discute cu presa. Florin Talpan a aratat in instanta ca procesul-verbal al sedintei de la CSA Steaua a fost modificat si si-a acuzat superiorii de fals in inscrisuri oficiale. Acesta a mentionat in documentele depuse la dosar ca in sedinta respectiva nu i s-a interzis sa discute cu presa si ca superiorii sai au distrus procesul-verbal original si au facut altul, despre care sustine ca este fals, scrie ziare.com.

In primul proces-verbal recunoscut de Florin Talpan scria: "Se interzice cu desavarsire orice aparitie in mass-media fara aprobare - termen permanent".

In al doilea proces-verbal, modificat de sefii CSA Steaua, scrie: "Pentru a se elimina orice fel de prejudiciu de imagine, care ar putea afecta activitatea clubului, i se interzice cu desavarsire aparitie in mass-media fara aprobarea a domnului Talpan Florin-Costel, privind exprimarea de opinii si puncte de vedere referitoare la activitatile specifice care se desfasoara in CSA Steaua. Aceasta masura este valabila si pentru personalul care se afla in relatii contractuale cu CSA - termen permanent".

Intr-un document depus la dosar, aflat in posesia ziare.com, comandantul CSA Steaua a recunoscut ca a distrus primul proces-verbal.

"Documentul a fost prezentat comandantului CSA Steaua, spre aprobare, in data de 08.03.2017, acesta fiind aprobat si inregistrat. In aceeasi zi, spre finalul programului de lucru, comandantul a solicitat, de la compartimentul documente clasificate, Procesul-verbal al sedintei de lucru din data de 03.03.2017 si, reanalizandu-l prin compararea propriilor notite din timpul sedintei, in urma sesizarii de catre secretarul general al MAPN a faptului ca procesul-verbal nu corespunde in totalitate celor precizate in timpul sedintei, a observat ca unele masuri care au fost dispuse nu erau complet consemnate. Comandantul CSA Steaua a dispus refacerea Procesului-verbal de catre colonelul Ungureanu Nicolae, cel care-l redactase initial, subliniind indicatiile secretarului general la punctul 4 din document. Documentul redactat initial a fost distrus, pentru a nu se crea confuzii in punerea in aplicare a masurilor ordonate in sedinta de lucru din data de 03.03.2017", se arata in documentul depus la dosar, semnat de comandantul Cristian Petrea.

Al doilea proces-verbal are insa aceeasi serie ca si primul (cel distrus) si, chiar daca este datat cu 08.03.2017, un membru a semnat tocmai pe data de 13 martie. In plus, alti membri prezenti au refuzat sa semneze al doilea proces-verbal, potrivit documentelor aflate la dosar.

Conform articolului 320 din noul Cod Penal, un fals in cazul unui inscris oficial se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani. Iar daca cei care comit falsul sunt functionari publici, pedeapsa creste de la 1 la 5 ani.