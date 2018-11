Scandal MONSTRU la DINAMO. Ce se întâmplă cu Mircea Rednic după eliminarea RUŞINOASĂ din CUPA ROMÂNIEI

Alexandru David a menţionat că, indiferent de rezultate, Mircea Rednic va rămâne la Dinamo.

"M-am simţit rău după meciul de Cupă, nu am putut să gândesc nimic până dimineaţa. După meciul de ieri a fost mai repede cu rezilierea contractelor. N-au înţeles mesajul, când a plecat Subotic, că a venit şi rândul lor. Este şi vina lor, pentru că ce a fost aseară a fost o bătaie de joc. Normal la meciul de ieri Dinamo trebuia să bată doar cu magazinerul pe bancă. Ce să le facă antrenorul? Să intrăm noi să jucăm cu o echipă de liga a treia? Am jucat cu o echipă de liga a treia pentru un obiectiv destul de important. Evaluarea asta va continua, eu m-am umplut de ridicol, am spus: au valoare. Ei s-au blocat, ei sunt blocaţi. Dacă presiunea e prea mare să se angajeze la croitorie, să ia joburi mai puţin stresante", a spus David la Digi Sport.

Oficialul lui Dinamo a menţionat că nu-I bănuieşte pe jucători că au pierdut intenţionat, însă a precizat că dacă a fost vorba de o răzbunare, înseamnă că au o problemă de gândire: "Nu-i bănuiesc că a fost ceva intenţionat. Dacă te răzbuni în felul ăsta asta înseamnă că nu gândesc mai sus de ziua de poimâine, că e o problemă neuronală. Cu ce carte de vizită se duc mai departe? Vor fi cei care au îngropat pe Dinamo? Dacă gândesc aşa...".

Alexandru David a vorbit şi despre doi dintre jucătorii de care Dinamo s-a despărţit astăzi, Gheorghe Grozav şi Kino Delorge: "Gicu Grozav... ce a făcut aseară este o bătaie de joc. Când îţi baţi joc de noi, asta este. I-am spus în faţă. Mi-a zis că se mai bat aşa penalty-urile. Ce vrei tu să-mi demonstrezi executând scăriţă la ulitmul penalty? Şi dacă ieşea, ce făceam? Ne urcam pe garduri? Pe Delorge, antrenorul şi l-a dorit foarte mult. El a venit înainte cu două săptămâni să vadă oraşul. El n-a avut o problemă de adaptare. S-a uitat în ochii mei şi mi-a spus că el nu poate să bată penalty-uri. Nu poţi să baţi penaltiuri? OK. Mulţumesc, la revedere!".

"Rednic are în acest moment mandat total să salveze ce se mai poate salva. Diferenţa dintre cei dinainte şi Rednic este faptul că pe lângă faptul că şi-i asumă este că şi propune jucători interesanţi. Da, Mircea Rednic rămâne indiferent dacă echipa va performa sau nu. Mircea Rednic este doza noastră de optimism. Chiar dacă nu reuşim să ajungem în play-off ne regrupăm şi alături de Mircea Rednic vedem ce vom face", a încheit Alexandru David.