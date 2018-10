Se dau BANI de la stat: Vezi dacă eşti pe listă

El a fost prezent la conferinţa de prezentare a concluziilor în urma caravanei Smart Start USA, prin intemediul căreia programul a fost promovat în 27 de oraşe din ţară.

"Ne apropiem de 1.000 de useri pe platformă, sunt peste 150 de planuri finalizate şi deja avem primele planuri aprobate şi finanţate. Sperăm ca puterea exemplului să le dea curaj şi altora să se înscrie, să aplice, să dovedim că putem schimba mentalitatea. Peste 350 de planuri de afaceri sunt în proces de completare", a anunţat Laufer.

El a adăugat că îşi doreşte ca, până la finalul anului 2018, cel puţin 10.000 de firme cu capital românesc să beneficieze de platforma Smart Start USA şi de finanţarea pusă astfel la dispoziţie, în valoare de până la 200.000 de dolari pentru fiecare companie.

"Economia românească este a doua cea mai subfinanţată din UE atunci când vine vorba de IMM-uri. Noi vrem să schimbăm mentalitatea. Intraţi pe platforma Smart Start USA, înscrieţi un plan de afaceri, apoi noi luăm legătura cu dumneavoastră, nu mai trebuie să mergeţi voi la bancă, nu mai trebuie să convingeţi banca, iar acest lucru va schimba multe în zona creditării IMM-urilor de către bănci. De asemenea, ne-am dorit să atragem foarte mulţi tineri, să îmbunătăţim educaţia financiară", a continuat Laufer.

El a arătat cât de mult au crescut exporturile României în ultimii 20 de ani, de la 7 miliarde de euro în 1998, la peste 65 de miliarde de euro în prezent.

"În Statele Unite există un potenţial uriaş pentru firmele româneşti. Am fost uimit totodată să văd câte de multe are de oferit România pentru Statele Unite", a subliniat coordonatorul proiectului.

Fundaţia Laufer va deschide săptămâna viitoare un birou la la Bucureşti, dedicat promovării programului Smart Start USA.

Totodată, Laufer a menţionat că urmează, în luna noiembrie, două evenimente foarte importante organizate la New York şi Miami pentru mediul de afaceri din România, cu sprijinul Camerei de Comerţ Româno-Americane şi al Consulatului României din New York, unde participarea firmelor româneşti este gratuită, companiile urmând să suporte doar costul transportului şi al cazării.

"Sperăm să avem între 50-60 de companii româneşti prezente la aceste evenimente. Până acum, sunt peste 100 de companii care şi-au exprimat interesul să se alăture delegaţiei. Vă puteţi înscrie pe platforma noastră", a arătat Laufer.

El a susţinut că mediul de afaceri românesc va beneficia de tot sprijinul pe piaţa americană.

"Noua administraţie din SUA, condusă de Donald Trump, are o deschidere foarte bună pentru România, iar la cele două evenimente din New York şi Miami vom avea parte de membri marcanţi ai societăţii americane. Cred că aceste evenimente vor fi un succes pentru noi ca ţară şi ca program", a menţionat Ilan Laufer.

Programul Smart Start USA, cu un buget de 500 de milioane de dolari pentru finanţarea firmelor româneşti care vor să se extindă pe piaţa americană, a fost lansat la începutul lunii octombrie.

Obiectivul principal al programului este crearea primului ecosistem din România dedicat creşterii exportului şi internaţionalizării companiilor cu capital românesc, cu acces prioritar pe piaţa Statelor Unite ale Americii.

Programul poate finanţa anual 10.000 de firme româneşti.

Companiile au termen până la finele anului să se înscrie în aplicaţie. Fiecare companie poate beneficia de un credit financiar de 200.000 de dolari, cu un aport propriu de cel puţin 15%, iar durata de implementare va fi de şapte ani. Una dintre condiţii este ca respectiva firmă să nu aibă datorii la bugetul de stat.

În grila de punctaj, companiile din sectorul de producţie au 30 de puncte, cele din industriile creative - 25 de puncte, serviciile - 20 de puncte, iar comerţul - 15 puncte.

Dacă au avut profit în 2017, firmele mai primesc 10 puncte şi alte 10 dacă au fost pe plus şi în acest an. Cifra de afaceri contează şi ea - 10 puncte în plus pentru afaceri între 50.000 - 100.000 de dolari şi alte 10 puncte peste 100.000 de dolari.

Primesc 10 puncte suplimentare cei care direcţionează 70% din valoarea planului de afaceri către echipamente şi soft.

Producţia în România aduce alte 10 puncte în plus. Aportul propriu de 15% înseamnă 5 puncte, între 15% şi 20% - 10 puncte şi peste 20% - 15 puncte.

Programul este implementat cu ajutorul a trei bănci, Piraeus Bank, BCR şi Banca Transilvania. Astfel, beneficiarii din toată ţara au la dispoziţie peste 1.000 de sucursale, ceea ce va permite accesul oricărei companii indiferent de oraşul unde se află.

În conferinţa de lansare, Ilan Laufer, coordonatorul proiectului, a invitat oamenii de afaceri să facă parte din program, arătând că înscrierea în aplicaţie durează mai puţin de 30 de minute.