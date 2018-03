Se dau BURSE consistente pentru elevi. Banii vor fi ridicaţi de la primărie. Care este condiţia obligatorie pentru a fi acordată

În total, 10.764 de elevi din Timișoara vor primi burse de la primărie. Fie că este vorba despre burse lunare de performanță, de merit sau de studiu, dar și despre burse sociale, sumele vor fi cuprinse între 70 și 100 de lei, în funcție de categorie.

Bursele de performanță sunt de câte 100 de lei și vor fi acordate, timp de 9 luni, unui număr de 306 elevi care au obținut locurile I, II și III la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare, care s-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educației pentru competițiile internaționale și care au obținut locurile I, II și III la etapele naționale ale competițiilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific. Bursele de merit sunt de câte 75 de lei și le vor primi 8.960 de copii.

Mai există și burse de ajutor social, de câte 70 de lei lunar, care se acordă, pe durata a 12 luni, copiilor rămași fără părinți sau bolnavi de TBC, diabet, boli maligne, sindrom de malabsorbție grav, insuficiență renală cronică, astm bronșic, epilepsie, cardiopatie congenitală, hepatită cronică sau glaucom, precum și copiilor care provin din familii care nu realizează un venit mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie.

Consiliul Local al Sectorului 3 a adoptat, la sfârșitul lunii octombrie, cuantumul și numărul burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, pentru semestrul I al anului școlar 2017-2018. În urma adoptării acestei hotărâri un număr de 10.505 elevi care învață în Sectorul 3 vor primi burse de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social.

Din numărul total de burse, 7031 sunt pentru învățământul primar și gimnazial, iar 3474 pentru învățământul liceal.

Pentru elevii ciclului primar și gimnazial:

425 de burse de performanță în cuantum de 200 lei lunar;

4716 burse de merit în cuantum de 100 lei lunar;

1733 de burse de ajutor social în valoare de 150 lei;

157 de burse de studiu pentru ciclul gimnazial în cuantum de 150 lei lunar

Pentru elevii din ciclul liceal care nu au domiciliul în Sectorul 3 fost acordate:

37 de burse de performanță în cuantum de 400 lei lunar;

1141 de burse de merit în cuantum de 200 lei lunar;

214 burse de studiu în cuantum de 300 lei lunar;

631 de burse de ajutor social în valoare de 300 de lei lunar

Pentru elevii din ciclul liceal care au domiciliul în Sectorul 3:

18 burse de performanță în cuantum de 400 lei lunar;

1095 de burse de merit în cuantum de 400 lei lunar;

163 de burse de studiu în cuantum de 400 lei lunar;

173 de burse de ajutor social în valoare de 300 de lei lunar;

două burse de merit în cuantum de 1.000 de lei pentru elevii care au absolvit anul școlar 2016-2017 cu media generală zece.

Primăria Sectorului 3 acordă aceste burse în conformitate cu metodologia în vigoare și în baza solicitărilor unităților de învățământ din sector. Prin acordarea acestor burse le sunt recunoscute elevilor rezultatele bune în procesul educațional, performanțele la olimpiade și concursuri școlare. De asemenea, elevii cu probleme de sănătate sau cu venituri mici în familie sunt sprijiniți să depășească astfel de situații.

Consiliul Local Municipal a aprobat numărul şi cuantumul burselor ce vor fi acordate elevilor din şcolile şi liceele brăilene în 2018. Astfel, conform proiectului de hotărâre adoptat în acest sens, se vor da 2.632 de burse: 1.316 burse pentru semestrul II din anul şcolar 2017-2018 şi 1.316 burse pentru semestrul I din anul şcolar 2018-2019.

Pe fiecare semestru menţionat anterior se vor acorda 66 burse de performanţă, 796 burse de merit, 47 burse de studiu şi 407 burse de ajutor social.

Valoarea cea mai mare o au bursele de performanţă (60 lei/lună) şi sunt acordate elevilor care au obţinut locurile I, II sau III la olimpiadele naţionale sau care s-au clasat pe unul din primele trei locuri la etapele naţionale ale concursurilor sportive sau cultural-artistice.

Bursa de merit este în cuantum de 50 de lei/lună şi este acordată elevilor care au obţinut în semestrul anterior cel puţin media generală 8,5 şi media 10 la purtare, precum şi elevilor care au urcat pe podium la etapele judeţene ale olimpiadelor, la concursurile naţionale şi alte concursuri şcolare.

De bursa de studiu, în valoare de 45 de lei/lună, vor beneficia elevii care provin din familii ce au un venit lunar pe membru de familie echivalent sau mai mic decât salariul minim pe economie şi care au media generală în semestrul anterior peste 7 şi media 10 la purtare.

Ultimul tip de bursă, cea de ajutor social, în valoare de 40 de lei/lună va ajunge la elevii brăileni proveniţi din categorii defavorizate, adică cei orfani, bolnavi sau care au o situaţie specială ce merită o atenţie deosebită.

Fostul ministru al Educatiei, Liviu Pop, propune introducerea obligativitatii acordarii de burse pentru elevi. El a initiat deja un proiect in acest sens, motivand ca bursele ar stimula elevii sa fie mai competitivi si i-ar ajuta pe cei defavorizati din punct de vedere financiar.

"Consideram ca este necesara o interventie in sensul reglementarii nu doar a obligativitatii, dar si a unei sume minime pentru acordarea burselor, atat pentru a veni in sprijinul elevilor defavorizati, cat si pentru a stimula elevii sa fie mai competitivi in sala de clasa, dar si sa se implice in activitati extrascolare. Cu toate acestea, nu exista un prag minim pentru sumele acordate, ceea ce ofera consiliilor locale posibilitatea de a acorda sume infime, in acele cazuri in care aleg sa finanteze bursele", se arata in expunerea de motive.



Pop precizeaza ca introducerea obligativitatii acordarii de burse pentru elevi poate contribui in mod semnificativ la satisfacerea unor nevoi ale elevilor, precum competitivitatea si echitatea, dar si la diminuarea unor probleme sistemice, precum rata alarmanta a abandonului scolar sau promovabilitate scazuta la Bacalaureat.



"Cuantumul minim al bursei de performanta, al bursei de merit, al bursei de studiu si al bursei de ajutor social se stabilesc anual prin hotarare a Guvernului. Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanta, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu", prevede initiativa legislativa.



Proiectul legislativ a fost depus la Camera Deputatilor, in calitate de prima Camera sesizata, si este sustinut de mai multi senatori.



In acest moment elevii cu rezultate bune la invatatura primesc burse de studiu sau de merit, iar cei cu o situatie financiara dificila primesc burse sociale.