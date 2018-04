Se dau câte 40.000 de lei românilor care vor să îşi izoleze termic casa. Ce trebuie să faci ca să primeşti banii

Regulile pentru participarea in programul denumit, pe scurt, Casa verde plus sunt incluse in Ordinul MMAP nr. 2.425/2016 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind efectuarea de lucrari destinate eficientei energetice, beneficiari persoane fizice. Inscrierea cetatenilorva fi posibila abia dupa ce autoritatile vor stabili o perioada anume in acest sens.

Prin intermediul programului Casa verde Plus, statul vrea sa incurajeze folosirea materialelor izolatoare organic-naturale pentru a reduce consumul energetic al cladirilor, cu scopul de a imbunatati calitatea mediului. Banii nerambursabili vor fi acordati persoanelor fizice atat pentru casele aflate in construire, cat si pentru cele deja existente, insa, asa cum reiese din actul normativ, numai daca acestea au cel mult parter si doua etaje.

Concret, persoanele fizice vor putea cere o suma de pana la 40.000 de lei (dar nu mai mult de 120 de lei pe metru patrat izolat si finisat), care va fi acordata sub forma unei prime de eficienta energetica. "Finantarea se acorda sub forma unei prime de eficienta energetica in valoare de maximum 40.000 de lei, aferenta cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 120 lei/mp izolat si finisat, pentru izolarea locuintelor aflate in faza de constructie si pentru izolarea locuintelor existente", scrie in ordin.

