Sebastian Ghiţă: "Voiculescu avea aceeaşi relaţie cu șefii SRI, la fel ca Gigi Becali, Cozmin Guşă, Rareş Bogdan, Zoltan Teszari"

Aflat într-o intervenție telefonică, Sebastian Ghiță a declarat la A3 că și Dan Voiculescu era un apropiat al șefilor SRI, George Maior și Florian Coldea, și mergea frecvent la sediile Serviciului. În plus, conform lui Ghiță, în aceleași locații, au mers și merg Cozmin Gușă, Rareș Bogdan, Gigi Becali și Zoltan Teszari.

”Domnul Voiculescu avea aceeași relație. Și Cozmin Gușă și Rareș Bogdan. Pe Gigi Becali l-am văzut de o sută de ori în sedile SRI. L-am văzut pe Teszari discutând cu șefii SRI.”, a spus Sebastian Ghiță.

Ulterior, Voiculescu a dezminţit într-o intervenţie telefonică orice relaţie cu Florian Coldea, Kovesi sau SRI.

”Eu nu intervin în emisiunile Antena 3, dar mi se pare deosebit de important să clarificăm un lucru. Nu am avut nicio întâlnire cu Coldea, nici la petreceri, nici oficiale. Nu vreau să fiu amestecat cu ce au făcut oamenii ăștia înainte, pentru că au fcut crime. Îl rog să clarifice, pentru opinia publică. A afirmat că eu m-am întâlnit cu Coldea. Nu am avut nicio relație.Eu am destule dovezci că acești oameni mi-au urat 3 ani din viață pe care nu îi mai pot lua înapoi. Nu am avut întâlnire cu Coldea, nici cu Kovesi, nici cu SRI.”, a spus Dan Voiculescu.