Şedinţa Comitetul Executiv Naţional al PSD are loc luni la 12.00. Mai mulţi lideri vorbesc de excluderi din partid

CEx al PSD se va desfășura, luni, de la ora 12.00, la Palatul Parlamentului. Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, la Parlament, că propunerile pentru conducerile ASF și CNA reprezintă „principalul obiectiv" al ședinței, remanierea guvernamentală nefiind pe agendă.

Întrebat dacă vor fi discuții și despre sancțiuni la adresa unor lideri ai partidului, Dragnea a răspuns: „Este vineri și vă rog frumos, chiar nu vreau să îmi stric weekend-ul să comentez toate prostiile și toate invențiile pe care le spun unii pe la televizor și pe diverse site-uri. Consider că zvonurile care nu au nicio bază reală sunt niște prostii". Alţi lideri ai PSD au vorbit însă de sancţiuni şi chiar excluderi din partid.

Cel mai fierbinte subiect îl reprezintă eventualele sancţiuni care ar putea fi adoptate în şedinţa CExN de luni. Astfel, liderii întruniţi duminică seara în Bucureşti ar dori excluderea lui Adrian Ţuţuianu din partid, pentru a da un exemplu, în contextul apariţiei în presă a unor înregistrări din şedinţele PSD Dâmboviţa, în care Ţuţuianu îşi jignea diverşi colegi, inclusiv miniştri.

Pe de altă parte, potrivit unor surse politice, tabăra anti-Dragnea s-a pregătit pentru o eventuală sancţionare a "puciştilor". Astfel, dacă se va decide excluderea din partid a unuia dintre aceşti, ceilalţi lideri anti-Dragnea îşi vor da demisia şi vor anunţa că vor susţine, alături de parlamentarii fideli, o viitoare moţiune de cenzură.

Gabriela Firea, Adrian Ţuţuianu, Paul Stănescu, Marian Neacşu, Mihai Tudose, Marcel Ciolacu şi chiar Dumitru Buzatu sunt câţiva dintre liderii PSD care i se opun preşedintelui Liviu Dragnea.

Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ştefănescu, a declarat sâmbătă pentru MEDIAFAX că acei lideri care au trimis scrisori „de sorginte #rezist” şi au spus că fac parte dintr-un partid de „maimuţe” nu mai reprezintă „poziţia unitară a PSD”.

De asemenea, vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Florin Iordache (PSD), consideră că „mai bine ne despărţim” de acei membri care nu respectă votul majorităţii şi l-a nominalizat pe Adrian Ţuţuianu spunând că l-a deranjat faptul că vicepreşedintele partidului şi-a criticat colegii.

Şi vicepreşedintele PSD Gabriel Zetea a declarat joi, pentru MEDIAFAX, că unii preşedinţi de organizaţii judeţene cer „vehement” excluderea din partid a lui Ţuţuianu pentru „declaraţii nelalocul lor”.

Pe de altă parte, preşedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, consideră că partidul trebuie să încerce să-i păstreze pe liderii care au avut rezultate electorale bune. Într-o declaraţie pentru MEDIAFAX, liderul judeţean social-democrat a afirmat, sâmbătă, că el dezaprobă „lichidarea” vocilor critice şi a apreciat că vicepreşedintele PSD Adrian Ţuţuianu trebuie acceptat chiar dacă „vorbeşte în plus”.

Surse din conducerea PSD au declarat, pentru MEDIAFAX, că o variantă luată în calcul este aplicarea unei sancţiuni cu suspendarea pentru o perioadă de 3 sau 6 luni din funcţiile deţinute în partid pentru acei lideri care au adus prejudicii de imagine formaţiunii.

Olguţa Vasilescu, despre excluderi din PSD, la CEx: Este foarte posibil

Vicepreşedintele PSD Lia Olguţa Vasilescu a declarat, duminică la un post TV, că este foarte posibil ca în şedinţa CEx de luni să fie excluderi, precizând că "nu putem accepta să fie şantajaţi de colegi, pentru că sunt supăraţi că au pierdut o funcţie".

"Este foarte posibil (să fie excluderi – n.r.). Nu e vorba de preşedintele PSD dacă mai colaborează bine sau nu. E vorba de ce se întâmplă. Nu putem fi şantajaţi de colegi, dacă sunt supăraţi că au pierdut o funcţie. Eu îmi păstrez pentru mâine ceea ce vreau să spun într-o şedinţă de partid. Dacă toate discuţiile ar avea loc în interiorul PSD şi s-ar ieşi cu o soluţie şi ar fi aplicată o decizie, atunci nu ar fi nicio problemă", a afirmat Lia Olguţa Vasilescu, duminică seară la Antena 3. În opinia acesteia excluderile ar fi necesare.

Întrebată dacă aceste excluderi ar remedia situaţia şi vânzoleala din partid, Olguţa Vasilescu a spus: "Eu cred că da".

Chestionată dacă vor fi exlcluşi parlamentari PSD sau simpli membri, Vasilescu a replicat: "Nu ştiu dacă este important dacă sunt parlamentari sau neparlamentari. Orice vot în Parlament e important, dar când îţi strică majoritatea şi nu fac altceva decât împingă şi pe alţii să părăsească partidul sau să împingă împtriva deciziilor care se iau în partid, nu cred că ar trebui să avem reţinere din acest punct de vedere. Din discuţiile purtate cu alţi parlamentari, se vor îndrepta către PSD mai mulţi parlamentari. Vor veni".

Firea, despre CEx PSD: Nu fug de şedinţă, nu mi-e ruşine cu activitatea mea, nu am greşit faţă de cetăţeni; nu sunt motive să fiu exclusă din partid, pentru că nu am adus prejudicii partidului

Primarul Capitalei Gabriela Firea spune că nu a primit încă invitaţie de a participa la şedinţa Comitetului Executiv Naţional PSD, care ar urma să aibă loc săptămâna viitoare, însă oricum nu fuge de şedinţă pentru că nu îi este ruşine cu activitatea sa la primărie. Firea a adăugat că s-ar putea totuşi să nu ajungă la şedinţa social-democraţilor findcă va pleca într-o delegaţie oficială la Madrid. Întrebată dacă îi este teamă de o posibilă excludere din partid, Gabriela Firea a spus că îi este teamă doar de Dumnezeu şi că în plus doar a făcut declaraţii despre o persoană, neaducând astfel prejudicii partidului.

„Nu ştiu când va fi CEx, pentru că deocamdată doar pe surse am aflat că se va organiza Comitetul Executiv. Nu am primit până acum o invitaţie. Dacă va avea loc, aşa cum se zvoneşte, luni sau miercuri, nu voi participa pentru că am acceptat încă din luna august invitaţia de a merge într-o delegaţie oficială la Madrid, la mai multe evenimente", a declarat primarul Capitalei Gabriela Firea vineri, într-o conferinţă de presă.

Ea adus şi un document care arată că a acceptat invitaţia de a merge în Spania, încă din luna august, pentru a combate speculaţiile. Firea a subliniat că nu „fuge" de partid, însă activitatea de primar este prioritară.

„Semnăm un memorandum de colaborare, particip la mai multe evenimente, deci nu se pune problema că fug de o şedinţă de partid. Activitatea mea de primar trebuie să aibă întâietate. (...) Nu am de ce să fug de CEx. Nu mi-e ruşine cu activitatea mea, cred că măsura fiecărui om politic este dată de calitatea sa umană, de activitatea la locul de muncă. Cred că trebuie să ne facem datoria până la ultima picătură de energie şi cetăţenii sunt cei care ne evaluează. Şi politic, angajamentul nostru este în primul rând faţă de cetăţeni şi nu cred că am greşit cu nimic faţă de cetăţenii pe care îi reprezint. Dimpotrivă. Mă lupt pentru proiectele Capitalei chiar dacă uneori deranjez şi nu mă lupt niciodată pentru proiectele personale", a explicat Firea.

Întrebată dacă îi este teamă că va fi exclusă din partid, Firea a spus că se teme doar de Dumnezeu, dar oricum nu există motive pentru a fi exclusă, fiindcă declaraţiile sale critice au fost referitoare la o persoană, neaducând prejudicii partidului.

„Eu v-am mai spus că nu mi-e teamă decât de Dumnezeu, pe care îl iubesc, nu mă raportez la el cu frică. În rest, totul este trecător în viaţă. Spun însă că nu sunt motive pentru că nu mi-am încălcat angajamentul faţă de cetăţeni, nu mi-am încălcat statutul, nu am adus prejudicii partidului pe care îl reprezint, am avut declaraţii referitoare la o persoană", a spus Firea.