Sfârşit tragic pentru un tânăr din Constanţa. A fost omorât după ce a dat dedicaţii într-un bar

Tragedia a avut loc în noaptea de 30 spre 31 decembrie, în jurul orei 2.00. Victima, în vârstă de 31 de ani, și agresorul, un tânăr de 25 de ani, s-au luat la ceartă, discuțiile escaladând, după ce primul dintre ei a făcut mai multe dedicaţii în barul comunei. Agresorul a pus mâna pe un cuțit și i-a aplicat victimei mai multe lovituri. Ambii bărbaţi se aflau sub influenţa alcoolului la momentul crimei.



Suspectul a fost identificat de oamenii legii, în prezent polițiștii de la Serviciului Investigații Criminale efectuează cercetări sub coordonarea procurorului criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor.