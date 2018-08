Sfaturi de la Poliţia Rutieră: ce să faci ca să scapi de amendă când te opreşte un agent. CODUL RUTIER are şi amenzi mai mici

1. Vorbeste frumos

Dupa ce esti tras pe dreapta, saluta respectuos, vorbeste calm si elegant, da dovada de omenie. Nu cumva sa incerci sa fii superior, sa vorbesti la per tu, sa fii obraznic sau sa comunici de sus cu agentul. Orice urma de smecherie aparenta il va face pe politist sa iti dea amenda cea mai mare, nimic mai mult. Daca vorbesti frumos, agentul se simte in largul sau si va avea o atitudine pozitiva.

2. Recunoaste greseala facuta

Multi soferi spun ca nu stiu de ce au fost opriti, insa mint. Pentru ca sigur ca stiu cand au ciupit culoarea rosie sau cand nu au acordat prioritate altor masini. Asadar, recunoaste din prima si spune exact ce ai facut. Asta il va face pe agent sa-si dea seama ca a fost o greseala izolata si ca nu obisnuiesti sa faci asa ceva. In plus, il va face sa-si dea seama ca esti un sofer atent care data viitoare va fi si mai atent.

3. Inmaneaza actele fara sa ti se ceara

Soferii uneori stau la tocmeala cu politistul daca sa-i dea sau nu actele, ca le are sau ca nu le are la el, lungind astfel discutia care nu are decat un singur verdict: amenda. Daca imediat cum te-a oprit si ai coborat geamul i-ai si inmanat actele politistului, acesta isi va da seama ca stii sa colaborezi si ca nu ti-e teama sa fii tras la raspundere pentru greselile facute. Adica va realiza ca esti altfel decat toti ceilalti pe care ii opreste zilnic.

4. Nu ai nicio scuza

De obicei, soferii incep sa caute scuze. Ba ca se grabeau, ba ca nu erau atenti, ba ca le-a dat papucii nevasta si sunt necajiti. Dar, la fel de bine ca recunoasterea greselii este sa si renunti la gasirea unor scuze pentru ce ai facut. De fapt, mai bine spui ca NU ai nicio scuza, ca ai gresit, s-a intamplat, si ca meriti sa fii pedepsit conform legii.

5. Nu te intereseaza ce fac alti soferi

Atunci cand esti oprit de politisti, ai tendinta sa te uiti la cei din jur. Adica daca altii fac aceleasi greseli ca tine, ii vei spune politistului: Domne', dar pe ala nu-l vezi? Nu vezi ca si ala alearga? Nu vezi ca si altii depasesc pe linie continua? De ce m-ai oprit doar pe mine? Astfel de replici nu isi au rostul, pentru ca fiecare e responsabil pentru ceea ce face. Ceilalti soferi poate scapa acum, dar data viitoare vor fi ei cei opriti.

6. Nu folosi apelative cu agentul

Renunta la cuvinte de genul "Boss" sau Sefu', ca te faci de ras. Acestea sunt dovezi de pupincurism tipic comunist, care nu isi au locul cu politistii din 2018. Poti vorbi frumos, respectuos, folosind persoana a doua plural, asa cum iti vorbeste si agentul. Folosind cuvinte normale, dai dovada ca esti altfel decat ceilalti soferi crescuti prost cu care are de-a face politia non-stop, asa ca sansele sa fii tratat altfel sunt uriase.

7. Nu te da cunoscator al legii

Exista legende cum ca politistul trebuie sa poarte cascheta, sa prezinte ordinul de serviciu sau sa-ti arate certificatul metrologic al aparatului de radar. Nimic din acestea nu sunt adevarate si cand te crezi cunoscator si ii ceri socoteala politistului nu faci decat sa-l enervezi. Asa ca nu te lua dupa ce ai citit pe undeva, ca sigur e o minciuna. Prezinta actele, vorbeste frumos, recunoaste greseala si o sa vezi ca politistul te va trata la fel. Adica s-ar putea sa scapi doar cu avertisment.