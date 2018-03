Sfecla roşie: De ce să o incluzi în dieta ta. Reţete naturiste pentru diverse boli

Iata 10 motive in plus sa adaugi sfecla rosie in dieta ta:

1. Nu are grasimi trans, grasimi saturate si este foarte satioasa.

2. Sursa bogata de acid folic, vitamina din grupa B care ajuta la regenerarea celulelor organismului.

3. Sfecla rosie este bogata in carbohidrati, care confera energie intregului organism.

4. Sfecla rosie protejeaza corpul de diferite tipuri de cancer, in special cancer de colon.

5. Contine magneziu, sodiu, potasiu si vitamina C.

6. Si frunzele de sfecla sunt comestibile si au aceleasi beneficii ca si radacina. De asemenea, frunzele de sfecla improspateaza respiratia.

7. Sfecla rosie previne aparitia bolilor cardiovasculare.

8. Sfecla rosie contine un nivel ridicat de bor, substanta care contribuie la producerea hormonilor sexuali. Romanii antici foloseau sfecla rosie pe post de afrodisiac.

9. Sfecla rosie detoxifica organismul si purifica sangele.

10. Sfecla rosie contine substante care ajuta la combaterea depresiei.

Atunci cand prepari sfecla rosie, indiferent ca o gatesti, o faci salata sau suc, ai grija la culoare. Petele ies foarte greu.

De asemenea, ai grija sa cumperi sfecla organica, intrucat, crescand, in sol, ea poate absorbi toate substantele potential periculoase.

Retete naturiste cu sfecla rosie

1. Alcoolism

Complexul de metode folosite in vindecarea alcoolismului prevede si imbogatirea organismului cu saruri de potasiu, vitamine si alte substante care ajuta la reducerea tendintei irezistibile de a consuma alcool. Cu 30 de minute inainte de masa, se beau 100 ml de suc de sfecla, iar la mesele principale se consuma salata de sfecla rasa, fiarta sau coapta in cuptor.

2. Amigdalita

In medicina populara se folosesc multe preparate din sfecla pentru tratarea amigdalitei. Pentru gargara, se foloseste apa calduta in care s-au fiert frunze sau radacina de sfecla. O alta metoda: se da pe razatoare sfecla cruda, se umple un borcanel de 700 ml, se adauga 2-3 linguri de otet si se lasa la macerat 3 ore, amestecand periodic. Se stoarce sucul si se adauga putina miere de albine. Se face gargara la fiecare 2 ore. Pentru accelerarea vindecarii, in pauze, intre gargare, se mesteca incet cate o felie de sfecla cruda.

