SIMONA HALEP - ALISON RISKE LIVE VIDEO EUROSPORT: 0-0

Jocul Simonei Halep va fi urmat de meciurile Kei Nishikori (Japonia/N. 19) – Benoit Paire (Franţa), Georgina Garcia Perez (Spania) – Caroline Wozniacki (Danemarca/N. 2) şi Lucas Pouille (Franţa/N. 15) – Cameron Norrie (Marea Britanie).

Halep (26 ani), principala favorita si finalista la editia de anul trecut, are 2-0 in meciurile directe cu Riske (27 ani, 83 WTA), pe care a mai invins-o in 2015, la Roma, in turul al doilea, cu 6-3, 6-0, si anul trecut in primul tur la Beijing, cu 6-3, 3-6, 6-2.

Riske are totusi o victorie in fata Simonei, la junioare, in 2007, la Orange Bowl, cu 6-3, 6-2.