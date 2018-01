Simona Halep, analizată de Mats Wilander: Acum 4-5 ani nu-mi închipuiam că va fi pretendentă la un Grand Slam

Simona Halep a început excelent 2018, cu două turnee câştigate, la simplu şi la dublu în competiţia de la Shezne. Marea provocare este însă apropiatul Grand Slam din Australia, care se va desfăşura în perioada 15-28 ianuarie.

Fostul mare jucător suedez Mats Wilander, triplu câştigător la Australian Open, iar în prezent analist Eurosport, a vorbit pentru Gazeta Sporturilor despre Simona şi posibilitatea acesteia de a câştiga un Grand Slam. "Da, am crezut că Simona Halep va ajunge în Top 10. De ce? Pentru că este o jucătoare completă, se mișcă foarte bine și are acel spirit de luptă, care uneori e un avantaj și alteori un dezavantaj, când o acaparează și o face să fiarbă. Dar a îmbunătățit în ultima vreme și acest capitol. Mereu am crezut că e cineva care va exploda la un moment dat (...)

Sunt ușor suprins că a ajuns la nivelul cel mai înalt al jocului său, cu o deplasare incredibilă și cu mâini deosebite și cu un mental extraordinar. Sunt, de asemenea, un pic surprins că acum este printre pretendentele la un turneu de Mare Șlem, lucru pe care nu mi-l închipuiam acum patru-cinci ani. Asta dovedește cât de mult muncește și cât de mult își dorește să câștige un turneu de Grand Slam", a spus Mats Wilander, pentru Gazetă.