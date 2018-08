Simona Halep cere o zi liberă între meciuri la turneele importante

"Nu puteam să cred că s-a terminat. A fost un efort extraordinar în această săptămână. De asemenea, am fost obosită. Simt că la aceste turnee, la un asemenea nivel, trebuie să fie o zi liberă între meciuri. Este greu cu adevărat, este brutal efortul pentru mine. A fost chiar grea acestă săptămână. A plouat. Pentru toată lumea este greu un pic. Dar cred că e o idee bună dacă acest lucrur ar fi schimbat, doar ca să fie o zi liberă între meciuri. Vom vedea în viitor", a declarat Halep, după turneul Rogers Cup, potrivit Montreal Gazette.

Dumninică, liderul WTA a câştigat finala de la Montreal, punând capăt cu un as partidei cu americanca Sloane Stephens. ea spune că a devenit o jucătoare mai bună în acest an.

"L-am vrut cu adevărat (n.r. - asul) pentru că nu am putut să termin ghemurile precedente. La 5-4, mi-am spus că trebuie să servesc mai bine. Aveam un pic de durere la muşchii abdominali. Îmi era greu să lovesc constant. În ultimul ghem am vrut să-l dau, aşa că am fost norocoasă să dau un as la mingea de meci. Am devenit obosită în timpul meciurilor, dar am avut suficient ritm şi suficientă putere în muşchi să rămân acolo. Apoi m-am gândit că serviciul este mai bun. De asemenea, lovitura mea de drepta este mai puternică. Pot să fac mult mai multe cu ea. Cu reverul, am vrut doar să termin câteva puncte. Cred că peste tot am îmbunătăţit un pic. Azi, am dat câteva scurte, ceea ce nu obişnuiesc, dar am făcut-o pentru că eram prea obosită. Au fost ok. Simt că sunt o jucătoare mai puternică la toate capitolele în acest an", a spus românca.

Simona Halep, locul I WTA, a câştigat al 18-lea turneu din carieră, al treilea în acest an, al doilea la Montreal, după ce s-a impus, duminică, în finala Rogers Cup, cu scorul de 7-6 (6), 3-6, 6-4, în faţa americancei Sloane Stephens, locul 3 WTA.

Simona Halep şi-a încheiat, aseară, participarea la Rogers Cup, iar acum va pleca la Cincinnati, acolo unde va debuta direct în turul II.



Aici, liderul WTA va juca fie cu o sportivă venită din calificări, fie cu Irina Begu (55 WTA). Mai departe, în caz de calificare, traseul lui Halep ar putea arăta astfel:

Optimi: Barty (16 WTA) / Vondrousova (103 WTA)

Sferturi: Ostapenko (11 WTA) / Muguruza (7 WTA) / Osaka (17 WTA) / Makarova (46 WTA)

Semifinale: Kerber (4 WTA) / Garcia (6 WTA) / Pliskova (9 WTA) / Keys (13 WTA) / Konta (43 WTA)

Finală: Wozniacki (2 WTA) / Kvitova (8 WTA) / Mertens (15 WTA) / S. Williams (26 WTA) / Stephens (3 WTA) / Svitolina (5 WTA)